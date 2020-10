Todavía no hay una decisión: AMLO no tiene remplazo de Alfonso Durazo en la SSPC

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló en La Mañaera que aún no tiene un remplazo contemplado para dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la renuncia de Alfonso Durazo para buscar una candidatura.

AMLO fue cuestionado acerca de la posible llegada de Omar García Harfuch a la SSPC, actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien es señalado de estar relacionado con Genaro García Luna, quien se encuentra preso en Estados Unidos por cargos de participación en el crimen organizado.

Sin embargo, el presidente López Obrador aseguró que no se ha tomado una decisión sobre el suplente frente a la Secretaría de Seguridad, además de indicar que hasta el momento no se le ha hecho llegar la renuncia formal de Alfonso Durazo, quien tiene hasta este sábado 31 para despedirse del Gobierno Federal.

El mandatario informó que hasta el momento Alfonso Durazo sigue trabajando en el gabinete de seguridad, y sigue presentándose en las reuniones diarias para tratar los asuntos que aquejan al país.

AMLO no reveló a los posibles candidatos a tomar la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sin embargo indicó que siempre que hay que suplir un puesto comienzan a surgir cosas buenas y malas sobre los supuestos personajes a ocupar un puesto en el Federal, esto en referencia a las acusaciones contra Omar García Harfuch.

También cuando hay estos cambios suele suceder que se habla bien y mal de los posibles candidatos y los que van a ocupar ese cargo. No debemos caer en eso, claro, somos respetuosos, nadie es culpable hasta que no le demuestren que tiene una responsabilidad, hasta que no haya pruebas, hasta que no se juzgado”, dijo Andrés Manuel.