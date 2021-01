Reaparece AMLO: Estoy bien aunque todavía tengo que guardar reposo

México.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reapareció con un mensaje a través de sus cuentas de redes sociales, para decir que se encuentra bien de salud, tras haber dado positivo a Covid-19.

"Los medicos me dicen que está pasando la etapa crítica, estoy bien y aunque todavia tendo que guardar reposos e estado trabajando y al pendiente de asuntos públicos y al pendiente de la pandemia", dijo AMLO.

El mandatario también agradeció que sus rivales y el pueblo de México estuviera pendiente de él y de los buenos deseos que le han mandado, también aclaró, que, aunque esté contagiado de Covid-19, él sigue trabajando.

Todavía tengo covid pero los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, estoy bien aunque todabía tengo que guardar reposo-.

Andrés Manuel López Obrador dijo que se está fortaleciendo las estrategias que se está haciendo ante la pandemia y señaló que se está trabajando para que a nadie le falte cama, medicinas y medicamentos. Señaló que no los ha revaso las circustancias.

"Muy al pendiente de la pandemia, estamos procurando fortalecer la estrategia y fortaleceras que consiste en que a nadie le falte una cama, que no falten médicos y enfermeras, que no falten los medicamentos en los hospitales Covid-19, afortunadamente no nos ha rebasado las circustancias y hemos podido atender a todos.", mencionó AMLO en el video que subió a redes.

También mencionó que estuvo en contacto con Vladimir Putin para la adquisición de la Vacuna Sputnik V, las cuales llegarían a finales de la semana que entra, dijo que el mandatario Rusio se comportó de una manera fraterna, además también se adquirieron más vacunas AstraZeneca de la India, que al igual que la medicina Rusa, habrá en febrero 870 mil dosis.

Además también habló con el CEO de Pfizer, quienes se comprometieron a adelantar las entregas de las vacunas y será, lo más probable, el próximo 10 de febrero, se reinicien la entrega, las cuales serán 1 millón 500 mil dosis