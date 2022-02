¡Todo debe transparentarse! AMLO vuelve a exhibir lo que supuestamente gana Loret de Mola

México.- ¡Todo debe transparentarse! Opinó AMLO al exhibir de nuevo el supuesto sueldazo de Carlos Loret de Mola en la conferencia Mañanera, incluso cuestionó quiénes ganan 2 millones de pesos mensuales.

En la conferencia Mañanera del 13 de febrero del 2022, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador exhibió nuevamente el supuesto sueldo millonario que recibe Carlos Loret de Mola de distintos medios de comunicación.

Esta acción la realizó luego de ser cuestionado sobre la polémica que se desató en redes sociales por revelar la información del periodista Loret, a quién también ha llamado mercenario y corrupto.

“Yo pienso que debe transparentarse todo, el que nada debe, nada teme, yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto porque señalé aquí una información que me hicieron llegar sobre lo que gana loret de Mola”, opinó en un primer momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente expresó que Carlos Loret de Mola es un golpista que buscaba debilitarlo a él y al proyecto de la Cuarta Transformación y que posiblemente por ello se debía dar a conocer su sueldo.

“¿Cómo no dar a conocer esta información? Sí este señor se dedica a golpear, no solo al gobierno, no solo al presidente si no al proyecto de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos para acabar con el principal problema de México, la corrupción, entonces no es conmigo, obviamente tampoco son mi hijos, es una reacción conservadora, golpista en contra de que se lleve a cabo un verdadero cambio en el país y esto no se conocía”, declaró AMLO sobre el sueldazo de Loret de Mola.

Tras ello, el presidente López Obrador solicitó a su equipo que mostraran de nuevo el supuesto salario de Loret de Mola durante el 2021, el cuál asciende a 35 millones 200 mil pesos, es decir 2 millones 11 mil pesos mensuales.

“A ver, por qué no pones el cuadro de Loret de Mola. Miren esto ¿lo sabía la gente? ¿lo sabía el pueblo de México? De qué este señor tiene ingresos como periodista por 35 millones de pesos al año, 2 millones de pesos al mes ¿Quién gana eso? ¿Un científico? ¿Un intelectual? El presidente gana 10 veces menos ¿Por qué gana tanto ese señor? Porque le pagan los de la mafia del poder para atacarme, debilitarnos y que regrese el mismo régimen de corrupción”, añadió AMLO sobre el sueldo de Loret.

Cabe señalar que la información sobre el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola le llegó a AMLO por fuentes desconocidas y dijo que solicitaría al SAT y a la Secretaría de Hacienda corroborar la información.

Finalmente, el presidente mexicano dijo que celebraba que lanzaron una campaña a través de redes sociales donde ponían Todos Somos Loret.