"Todo eso lo provocaste tú": Brozo culpa a AMLO de amenazas contra Lilly Téllez

México.- El payaso Brozo acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de provocar los ataques y amenazas contra la senadora panista Lilly Téllez y su hijo tras haberla exhibido como la causa de cancelar su visita al Senado días atrás.

Desde su programa "Tenebrozo" en Latinus, Brozo recordó que desde hace mucho tiempo se le advirtió a AMLO que no señale ni divida a la gente en sus Mañaneras, ante el riesgo de que alguno de sus seguidores se tome demasiado en serio sus palabras y ocurra una tragedia, pero ocurrió y "las cosas se le salieron de control" al mandatario.

"Desde el principio muchos te lo dijimos, Andrés (...) no provoques a la gente, no la dividas, no vaya a ser que un loquito quiera quedar bien con la causa y cometa una idiotez que tengamos que lamentar todos", dijo.

Recordó que en días pasados la senadora del PAN, Lilly Téllez, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hijo en redes sociales, luego de que AMLO exhibió que canceló su visita al Senado debido a que ella había llamado a agredirlo en el recinto.

A través de su cuenta de Twitter, la panista compartió capturas de pantalla donde se aprecian las amenazas de un usuario, quien le dice que es "una personita muy poquita cosa" por haberse "trepado en AMLO" para llegar al Senado con Morena y luego insultar el presidente, para concluir su comentario mencionando a su hijo Leonardo.

Otro usuario hizo un llamado a apedrear a Téllez y rayar su automóvil donde sea que la vean, y otro más incluso amenazó con "desaparecer" al hijo de la senadora.

Ante las amenazas de muerte, la legisladora de Sonora pidió ayuda a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Fue tanta la tensión y los fuegos cruzados que, en un hecho histórico, el presidente más polarizador desde Victoriano Huerta, salió a decir que así no", dijo Brozo al respecto.

Y es que el presidente AMLO reaccionó a la denuncia de Lilly Téllez advirtiendo en su Mañanera que hay que tener "cuidadito con hacerle daño a otras personas por pensar distinto, hay que respetar".

Brozo celebró las palabras de AMLO, más allá de sus motivos, pero también lo acusó de ser el responsable de toda la "polarización" en México con sus discursos sobre "el pueblo bueno y el pueblo malo", por lo que fue él quien provocó las amenazas contra la senadora del PAN, señaló.

"Tres años te tardaste Andy, y si es en serio, me cae de a madre que lo celebro, no sé si lo hiciste por conciencia, por conveniencia o nada más por salir del paso, pero que quede claro: toda la división, la polarización, el pueblo bueno y el pueblo malo, los fifís y los chairos, el discurso de odio, todo eso lo provocaste tú", aseveró Brozo.