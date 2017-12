Todo listo para la venta legal de productos con cannabis

México.- En el primer trimestre de 2018 se comercializarán en México los primeros productos elaborados a base de cannabis, informó Julio Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Al hacer un balance de los trabajos de la comisión durante 2017, detalló que el Reglamento para Productos a Base de Marihuana está por publicarse en el Diario Oficial de la Federación; 30 días después, los interesados podrán hacer el registro de medicamentos o importar productos de uso industrial, así como cosméticos, bebidas y suplementos alimenticios para su venta.

Los conservadores se opusieron a la legalización de la autoproducción y al uso del cannabis recreativo

En cuanto a protestas por parte de familiares con pacientes que requieren de medicina a base de cannabis, porque el reglamento no contempla la siembra y cosecha , el comisionado destacó que en la reforma que se aprobó en el Congreso para eliminar la prohibición y permitir el uso terapéutico de la marihuana no se aprobó el autocultivo, motivo por el que la Cofepris no puede reglamentar al respecto.

“La reforma previó que la siembra sólo se haría para investigación con fines terapéuticos; al momento no se ha recibido ninguna solicitud para estos casos”.

Detalló que la reglamentación sirve para que cualquier persona física o moral realice investigación con carácter terapéutico, pero advirtió que debe seguir protocolos en los que se explique la metodología científica.

Sánchez y Tépoz informó que se han autorizado 294 permisos individuales para la importación de medicamentos con cannabidiol, pero a partir de que entre en vigor la reglamentación “estos permisos ya no serán necesarios porque los productos estarán disponibles en farmacias, lo que quitaría el sobrecosto”.

Informó que 80% de los permisos se han otorgado a pacientes pediátricos con epilepsia, con cáncer, para cuidados paliativos y problemas de tipo dermatológico.

Sobre el uso lúdico de la marihuana, informó que la comisión a su cargo ha recibido 431 solicitudes en los últimos dos años, pero no tiene autoridad para aprobarlas.

La hierva es utilizada para eel tratamiento de enfermedades degenerativas.

Dijo que todas las solicitudes para uso recreativo de la cannabis, por ley, son rechazadas, pero hasta el momento siete personas han obtenido un amparo, y la autorización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en abril de 2016, tres personas más que integran la asociación Smart lograron el permiso.

En materia de atención sanitaria por las emergencias derivadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la Cofepris desplegó brigadas en los municipios más afectados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.

En el caso de Oaxaca, operó el Albergue de los Campesinos, que brindó refugio a más de 140 personas con servicios sanitarios y regaderas móviles, comedor, cocina, servicio médico y área de juegos para niños.

En cuanto a temas de vigilancia sanitaria, en este año se aseguraron más de 613 mil piezas de productos milagro, más de 90 mil litros de alcohol y multas superiores a los 2 millones de pesos. En cuanto a cigarros irregulares, se decomisaron un millón 238 mil 782 piezas y multas por más de 960 mil pesos.

Con información de El Universal.