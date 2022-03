Todo lo que sabemos de la 'reforma electoral' que AMLO propondrá al legislativo

Ciudad de México.- Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tras concluir el proceso de Revocación de Mandato, presentará ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Constitución en materia electoral.

Así lo anunció el mandatario mexicano durante la conferencia la mañanera, en donde refirió que esta iniciativa buscará se corrija que "haya jueces con actitudes tendencias en lo electoral".

“Para garantizar la democracia en México. Que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral, esto es que no haya consejeros, magistrados que no tengan vocación democrática y también que se garantice el voto libre y secreto, que no haya fraudes electorales”, mencionó.

Qué contempla la reforma electoral de AMLO

Si bien AMLO no dio muchos detales sobre el la iniciativa que enviará a San Lázaro en unas dos semanas, durante su mensaje desde la Tesorería de Palacio Nacional mencionó algunos de los aspectos que se contemplarían.

En este sentido Andrés Manuel adelantó que la iniciativa contemplará modificaciones legales para que el pueblo de México sea quien elija a los magistrados y al presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de manera directa con voto.

"Les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, con voto abierto, el pueblo va a elegir de forma directa, se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares", mencionó AMLO.

El presidente morenista que el Poder de la Unión será el encargado de proponer a 20 ciudadanos para que sean candidatos a integrar el consejo general del INE, asimismo mencionó que se buscará que este proceso se lleve a cabo en paridad de género pues se buscará que la mitad de candidatos sean mujeres.