Todos los humanos somos buenos, son las circunstancias las que hacen criminales: AMLO

México.- “Los humanos somos buenos por naturaleza”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, para después explicar qué son las circunstancias las que propician el desvío en las conductas sociales de las personas.

En la conferencia Mañanera del 21 de diciembre del 2021, el presidente mexicano también conocido como AMLO, aseveró que los seres humanos solo tenemos que estar inmersos en condiciones adecuadas para seguir con nuestra naturaleza.

El presidente López Obrador se encontraba explicando el registro de violencia que se viven en Zacatecas, donde al menos dos cárteles de droga se están peleando la plaza para el tráfico de drogas, lo que ha dejado decenas de muertos y balaceras.

Tras mostrar las cifras, AMLO pasó a dar voz a una postura filosófica en la que se concibe que los seres humanos son buenos por naturaleza y que son las condiciones en las que nacen y crecen, las que los pueden volver criminales.

“Nosotros somos partidarios de la concepción según la cual todos los seres humanos somos buenos, no somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales; entonces, si cambian las circunstancias, mejoran las cosas”, declaró AMLO en la conferencia Mañanera.

Posteriormente señaló que la tarea del Gobierno Federal que él encabeza, es seguir brindando oportunidades a los jóvenes de México, con el fin de que no adopten conductas antisociales que pudieran desviarlos del “camino del bien”.

“Es seguir atendiendo a los jóvenes, no dejarlos, que tengan garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo, fortalecer valores, evitar la desintegración de las familias, aprovechar de que tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales en nuestro pueblo, aprovechar eso para cambiar las cosas”, explicó AMLO sobre porque las condiciones hacen criminales.

Cabe señalar que no se trata de la primera vez que AMLO realiza esta explicación, y a pesar de que aplica lo que declara a través de distintos programas sociales, sus opositores juzgan estas estrategias del Gobierno Federal como programas clientelares para obtener votos.

“No basta sólo con medidas coercitivas, con leyes más severas, con cárceles, se requiere que haya justicia, de que haya esperanza, de que el joven no se vea frustrado, no se sienta abandonado, malquerido, que no haya frustración, sino que todos tengamos la esperanza de vivir y de salir adelante, y que tengamos esa oportunidad, vivir en una sociedad mejor, eso es lo más importante y vamos avanzando hacia allá”, finalizó AMLO su explicación sobre porqué los humanos son buenos por naturaleza..