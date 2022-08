"Todos tenemos que cumplir": AMLO busca acuerdo con Salinas Pliego por adeudo millonario al SAT

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que busca llegar a un acuerdo con Ricardo Salinas Pliego por la deuda millonaria de sus empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que "todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad".

En La Mañanera del jueves 11 de agosto, AMLO fue cuestionado sobre la deuda de otros 2 mil 615 millones de pesos de TV Azteca al SAT por omitir el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR) en 2013, a lo que respondió se busca un acuerdo con Salinas Pliego.

"Todos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, lo justo. En el caso de Ricardo Salinas se está haciendo una revisión (...) lo que se busca es un acuerdo de conformidad con la ley y hay voluntad de parte de la empresa que dirige Salinas", detalló el mandatario federal sobre el multimillonario.

López Obrador aseguró que el tema se investiga ha fondo, pues la defensa del tercer hombre más rico de México acusa que buscan cobrarle el doble de lo que debe, ya que el gobierno de Vicente Fox presuntamente intentó perjudicarlo.

"Se está investigando y tomando en cuenta su defensa acerca de que se le está cobrando doble, porque en el gobierno de Fox, Gil Díaz lo quiso perjudicar y luego los otros gobiernos, entonces se está haciendo toda una investigación para que haya justicia", expuso.

"Muy contrario de lo que piensan los conservadores, porque cree el león que todos son de su condición, nosotros no somos autoritarios ni tenemos nada que ver con actitudes dictatoriales, totalitarias, tiránicas; nosotros somos demócratas de verdad y respetamos la libertad", agregó AMLO.

El día anterior, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) declaró infundado un juicio de nulidad que había promovido la empresa de Salinas Pliego. En abril pasado, el mismo Tribunal había confirmado otra deuda de TV Azteca al SAT por 2 mil 447 millones de pesos.

Ambas deudas fiscales suman 5 mil 60 millones de pesos y representan gran parte de los adeudos de la compañía del multimillonario con el SAT.

Salinas Pliego agradece a AMLO

Luego de las declaraciones del presidente de México, Ricardo Salinas reaccionó en Twitter reiterando que lo que el SAT le está cobrando "no es justo", aunque esas no fueron las palabras de AMLO.

De nueva cuenta, el magnate negó deber impuestos, y agradeció a López Obrador por la "paciencia a los burros" que insisten en cuestionarlo sobre el tema y hacer señalamientos en su contra.

"Otra vez el presidente les vuelve a decir que lo que está cobrando el SAT no es JUSTO (ahora con nombre y apellido)… ya les dije que YO NO DEBO IMPUESTOS y si mis empresas deben, que paguen lo JUSTO. Gracias presidente por tenerles paciencia a los burros que no entienden", comentó Salinas Pliego sobre los dichos de AMLO.