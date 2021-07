Todos tienen el derecho a votar y ser votados: AMLO por destape de Marcelo Ebrard

México.- En la conferencia Mañanera de este 13 de julio, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el autodestape que realizó Marcelo Ebrard para comenzar a buscar la presidencia en 2024.

"Ahora es otra etapa en la vida pública. No he hablado con nadie, ni hablo con nadie, sencillamente eso ya no existe, ya ahora todos tienen posibilidad de acuerdo a lo que establece la constitución", declaró AMLO.

Ante ello, el presidente López Obrador decidió no opinar directamente, es decir, mantener parcialidad acerca del tema, pues asegura que en el gobierno ya no hay tapados -candidatos que son elegidos por el presidente para que le sucedan en el poder o en otros puestos públicos- y que todos tienen el derecho de votar y ser votados.

Aferrado, como suele ocurrir, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, AMLO le sacó la vuelta a opinar a favor o en contra del autodestape que realizó Marcelo Ebrard Casaubón, actual titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Cabe señalar que al ser cuestionado sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador relató que "los tapados", era una tradición política que se arrastraba en México desde el gobierno de Porfirio Díaz.

No obstante, afirmó que él no interferiría con la candidatura de ninguna persona, pues es un derecho que otorga la constitución.

"Todos tienen el derecho como lo establece la constitución a votar y ser votados, todos los ciudadanos, ya no hay tapados", reafirmó el presidente mexicano.

Por otra parte, AMLO dijo no sentirse preocupado porque sus funcionarios de gobierno están cumpliendo con sus responsabilidades y al final de cuentas, serán los propios partidos políticos los que se encarguen de elegir al candidato o candidata para la presidencia del 2024.

Finalmente, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo ya es diferente políticamente hablando, pues ha cambiado, ya que la opinión pública ahora es más poderosa y sabrán a poner en su lugar a cada quien.

Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Foto: Cuartoscuro

Se destapa Marcelo Ebrard por la presidencia del 2024

El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo a sus más cercanos colaboradores que buscará la candidatura presidencial para 2024.

La reunión derivó en un mitin político. Era una comida a la que estaba invitado un reducido grupo de colaboradores. Muchos fueron con sus cónyuges. La esposa de Ebrard, Rosalinda Bueso, acompañó en la mesa principal al precandidato presidencial.

"Piensan que estoy muerto, pero me han matado políticamente muchas veces", dijo Marcelo Ebrard a sus allegados mientras degustaban carne asada, cebollitas, frijoles charros, cerveza y vino tinto.

Lo escuchaban colaboradores añejos como la diplomática Carmen Moreno Toscano y Óscar Argüelles; o jóvenes como Daniel Sibaja, síndico reelecto de Ecatepec y allegado a su vez del presidente nacional de Morena, Mario Delgado. También Carlos Candelaria, director de Oficinas de Pasaportes de la Cancillería; Daniel Millán, su jefe de asesores; Nunila Pedraza, activista política en Ocoyoacac; Luis Walton, ex dirigente de Movimiento Ciudadano en Guerrero e Ismael Burgueño, delegado de Morena Baja California.

No hubo música, solo discursos y algo de plática en las 12 mesas instaladas hasta que la lluvia corrió a todos.

En su mensaje, según narraron algunos asistentes, reprochó que un grupo al interior de Morena haya emprendido una campaña para matarlo "políticamente" tras el desplome de una trabe de la Línea 12 del Metro, que causó la muerte de 26 personas; sin embargo, dijo sentirse tranquilo con el avance de las investigaciones.

Marcelo Ebrard comentó que estaba honrado de ser considerado en "la lista del Presidente", Andrés Manuel López Obrador. "Ha sido muy generoso", recalcó en referencia a las distintas menciones que ha hecho el mandatario sobre sus posibles sucesores.

"Me daban por muerto, pero aquí estamos; vamos a participar respetando las reglas del juego", dijo Marcelo Ebrard, quien escuchó discursos de apoyo de una decena de espontáneos.