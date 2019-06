Francisco Garaicochea nuevo consejero de Pemex

Ciudad de México.-El Senado de la República tomó protesta a Francisco José Garaicochea y Petrirena, como consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), se rechazó por tercera vez a Ángel Carrizales López.

Garaicochea obtuvo 112 votos a favor de los legisladores y se ratificó su permanencia como consejero independiente.

En tanto, Ángel Carrizales López de nueva cuenta fue rechazado por los legisladores del PRI, en donde le recordó que pese a pertenecer a la Ayudantía de AMLO, no cubre el perfil para ocupar un cargo de importancia por no tener la especialidad en la materia.

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Carrizales López como Garaicochea y Petrirena fueron propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que envió a la Cámara Alta, en donde la Comisión de Energía analizó la idoneidad de los dos perfiles propuestos a ocupar el cargo.

�� Con 112 votos a favor se ratifica a Francisco José Garaicochea y Petrirena como consejero independiente del Consejo de Administración de @Pemex. pic.twitter.com/ZuHsK3QL2W — Senado de México (@senadomexicano) June 20, 2019

En la discusión, el senador Mario Zamora presentó la postura del PRI y dijo que su partido está en la disposición de apoyar todo lo que es congruente y que ayuda a México, como a Francisco José Garaicochea y Petrirena, quien no se presentó en el Senado, pero después de analizar su trayectoría votaron a favor de su permanencia como consejero de Pemex.

También, comentó que Ángel Carrizales López fue rechazado por los senadores priistas, porque no reúne las cartas credenciales para desempeñarse en la responsabilidad dentro de Petróleos Mexicanos; asimismo, rechazaron que se argumente su juventud.

�� #HoyEnElSenado la Comisión de Energía analizó la idoneidad de los dos perfiles propuestos como consejeros independientes del Consejo de Administración de @Pemex.https://t.co/EQOdv9T1XZ pic.twitter.com/AmY5ONwZXr — Senado de México (@senadomexicano) June 20, 2019

Destacó que los priistas "no somos una oposicion que a todos decimos que no", y comentó que "no olvideos los tiempos, en donde se decían que muchos grupos parlamentarios volvían en sí, pero cuandov olvían decían no, y esto no es el caso del PRI".

En el caso de Francisco José Garaicochea y Petrirena, dijo que los senadores conocen que el nuevo consejero independiente comparte el proyecto de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido un crítico de la reforma energética del anterior gobierno, pero este grupo parlamentario se otorgó un voto de confianza por su curriculum.