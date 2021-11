"Tomé la decisión de blindarlos": AMLO entrega proyectos a militares para que no se privaticen

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que entrega los proyectos del gobierno, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), a militares para evitar que se privaticen.

En la Mañanera de este jueves, AMLO destacó que decidió "blindar" los proyectos encargándolos a militares, pero está seguro de que "si regresan los neoliberales" intentarán privatizarlos.

"Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos, pero toco madera, si regresan los neoliberales, corruptos, van a querer privatizar lo que no pudieron, o no les alcanzó el tiempo de entregar, entonces cómo blindamos para que el tren maya no lo vayan a privatizar, ellos le llaman desincorporar", dijo.

"Entonces quiero también aprovechar para decir a la gente que tomamos la decisión de entregar estos bienes en custodia a la Sedena, por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles, el Aeropuerto de Palenque, de Chetumal, el nuevo Aeropuerto de Tulum van a formar parte de una empresa manejada por la Sedena", señaló en conferencia matutina.

AMLO agregó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SCT) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), "no aguantan ni la primera embestida" si los bienes se quedan a su cargo.

"Porque si estos bienes se los dejamos a Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zonas turísticas, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra y así remataron todo, entonces se está invirtiendo recursos del presupuesto porque todas estas obras de están haciendo sin crédito, es dinero del presupuesto público", mencionó.