Tráete tu petate, dice alcalde de Temoaya a representante indígena

Estado de México.-La representante indígena Rocío Silverio Romero confesó haber sido víctima presuntamente de discriminación por parte del ex presidente municipal de Temoaya, Apolinar Escobedo, cuando ella le exigió un espacio para atender a la población, y la respuesta del edil fue “tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente”.

Después de más de dos años de enfrentarse a actos de discriminación de parte del entonces alcalde mexiquense, ella reveló que por su condición de indígena ha enfrentado el desdén de las autoridades municipales.

Ante los medios de comunicación, Silerio Romero dijo: “Después de muchas exigencias, por fin el presidente municipal me dice que me va a dar un lugar, entonces me lleva a un espacio que estaba vacío y me dice ‘pues ahí colócate, tráete tu petate o a ver qué encuentras para que puedas atender a tu gente”.

Las palabras del presidente municipal de Temoaya fueron escuchadas por más personas que la acompañaban, quienes se molestaron por las expresiones y ella únicamente les pidió que asumieran este hecho con madurez y aceptaran el espacio.

Para ello, mencionó que procedieron a acercar una mesa para atender a las personas de las comunidades indígenas, con el objeto de tener un lugar de puertas abiertas en el gobierno municipal.

Representación indígena

Desde 2001 por decreto presidencial, se incluyó la figura de representación indígena, pero comentó que en el Estado de México se les dió la oportunidad de obtener los espacios hasta 2015, cuando se lanzó la convocatoria para ocupar los cargos.

Silverio Romeroo explicó que el decreto contempla a los municipios con población indígena, los cuales tienen el derecho de un representante por etnia, pero en el caso de Temoaya solamente es uno y se habla otomí.

Actualmente ella representa a 70 mil habitantes de estas etnías en este municipio, y solamente se le había otorgado el nombramiento y un sello, pero sostiene que el presidente municipal nunca le proporcionó las condiciones para cumplir las funciones establecidas en el decreto presidencial.

Quejas ante el TEPJF

Rocío Silverio Romero pide ser parte en la toma de decisiones dentro de Cabildo con derecho a voz, y para ello, recurrió a externar sus quejas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y menciona que solamente por esta vía pudo tener acceso a estas a las sesiones.

Pese a la difícil situación que vivió con el ex alcalde Apolinar Escobedo por sus presuntas conductas de discriminación, ahora asegura que no ha cambiado nada en el Ayuntamiento de Temoaya; pese al triunfo de la alcaldesa morenista Nelly Rivera Sánchez.

Silverio Romero tendrá que vivir nuevos episodios y teme que sea discriminada, poque fue reelecta como representante indígena por el periodo 2019 a 2022.

Ella pide que los jóvenes de las comunidades indígenas contribuyan con su trabajo a favor de las comunidades, quienes cuando con profesiones distintas, mayor preparación y no reciben oportunidades en ese Ayuntamiento.

Además, dijo que con sorpresa se ha encontrado que la alcaldesa Nelly Rivera contrató a una consultaría externa para realizar varios trabajos, y se empleó a profesionistas de otros municipios, que son los que dirigen la actual administración municipal, finalizó.