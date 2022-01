"Traicionan a la militancia": Osorio Chong critica a priistas que aceptan cargos en gobierno de AMLO

México.- El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, acusó a los priistas que aceptaron cargos en el gobierno de AMLO de "traición a la militancia", luego del nombramiento de varios exgobernadores como diplomáticos en el exterior.

Sin mencionar nombres de políticos ni al gobierno de AMLO en particular, Osorio Chong publicó en su cuenta oficial de Twitter una crítica contra los priistas que aceptan cargos de "gobiernos de una extracción distinta", en una clara reacción al nombramiento de priistas en por parte de la 4T.

El exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto se mostró indignado al declarar que los priistas que aceptan cargos en gobiernos de otros partidos "traicionan a la militancia", pues otros "priistas muy comprometidos" trabajaron para impulsar su carrera política.

Leer más: Marina toma control de la seguridad en 7 aeropuerto de México y sustituye a la Guardia Nacional

"Hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros tengan la oportunidad de llegar a un espacio público; por ello, los priistas no deben aceptar cargos de gobiernos de una extracción distinta y menos después de un resultado adverso pues traicionan a la militancia", escribió el coordinador del PRI en el Senado.

Las declaraciones de Osorio Chong se dan después de que el gobierno de AMLO designó a cuatro exgobernadores priistas como diplomáticos en el extranjero entre los 15 nombramientos presentados por el presidente de México.

Imagen: Captura de Twitter

Los integrantes del PRI nombrados fueron: Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, designada como consulesa en Barcelona, España, y Carlos Aysa, exgobernador de Campeche, nombrado embajador en República Dominicana.

También el exgobernador de Campeche, Fernando Eutemio Ortega Bornes, fue designado embajador de Paraguay, mientras que el el exsenador Francisco Arroyo Viera será embajador de Uruguay.

En cuanto al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, a quien se le ofreció la embajada de España, trascendió que el proceso de su nombramiento sigue sin definirse.

Ante la amenaza del PRI con aplicar sanciones a los designados, AMLO calificó de "poco político y muy poco tolerante" el actuar del partido tricolor, recalcando que los priistas nombrados "merecen respeto y representarnos", además de que tampoco se están afiliando a otro partido.

Leer más: Va por México denuncia narcoelección de 2021 ante la OEA y CIDH

"Se me hace muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes; se puede vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el caso, ellos no van a afiliarse a otro partido, ellos van a representar a México, claro, mientras estén representando a México no pueden hacer labor partidista", subrayó.