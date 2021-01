Transparentará Gobierno Federal el gasto sin comprobar de 50 mil millones de pesos: Sánchez Cordero

México.- Luego de que se difundiera una investigación que concluía que el Gobierno Federal no había comprobado el gasto de 50 mil millones de pesos, la sectaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero dio a conocer que se rendiría cuentas.

"Yo creo que, y lo he sostenido, y lo seguiré sosteniendo, este es un gobierno transparente por supuesto que se rendirán cuentas de lo que estás planteando" declaró Olga Sánchez Cordero en la Mañanera de este 28 de enero.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

De acuerdo a información publicada por Reforma, se trata de una investigación realizada por la Escuela de Gobierno del Tec Monterrey y México Evalúa, la cual tiene por autores a Marco Antonio Fernández y Roberto de la Rosa.

Leer más: Gobierno Federal no transparente gasto de 50 mil millones de pesos

Marco Antonio Fernández es Coordinador de Anticorrupción y Educación en México Evalúa y en Tec Monterrey ha publicado múltiples investigaciones, la penúltima llamada; La ASF y la Fiscalización superior en tiempos de mayorías.

En su publicación, el medio de comunicación afirma que el Gobierno Federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador, erogó un gasto de 50 mil 822 millones pesos sin justificación y que fue nombrado como "otras contrataciones".

Sin embargo, el nombre de la investigación donde se revela dicha información, no fue encontrada ni en la página web de México Evalúa ni en la página web de Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.

Fue un reportero de Reforma quien cuestionó a Olga Sánchez Cordero, quien en representación del enfermo de covid-19 Andrés Manuel López Obrador, encabeza las conferencias matutinas desde este lunes.

Por su parte, Sánchez Cordero negó tener información al respecto, pues al ser titular de la Secretaría de Gobernación, no se encuentra en total conocimiento de los gastos y el etiquetado de estos que realizan otra secretarías.

"Yo no tengo el dato, yo no tengo la respuesta porque no estoy en el sector económico y tampoco en la Secretaría de Hacienda ni en la subsecretaría de Ingresos, pero seguramente habrá una respuesta" declaró Olga Sánchez Cordero.

Después de negar que tuviera a la mano esa información y afirmar que se rendirían cuentas, la secretaria de Gobernación afirmó que representa a uno de los gobiernos más transparentes y que muestra de ello, era realizar la Mañanera.

"Este es un ejercicio de rendición de cuentas (la mañanera), porque digo que es transparente, porque allá por los años de 1995 no había este acceso a la información publica gubernamental" aseveró durante la conferencia matutina.

La Mañanera es el nombre que recibió la conferencia de prensa que realiza el presidente de México Andrés Manuel López Obrador de lunes a viernes desde que inició su periodo como presidente en diciembre del 2018.

Sin embargo, luego de que diera positivo a Covid-19 durante la tarde del domingo, ha permanecido en aislamiento en el Palacio Nacional, al cuidado de especialistas encabezados por Hugo López-Gatell y el dr. Jorge Alcocer.

Es por ello, que el presidente designó a Olga Sánchez Cordero como encargada de continuar realizando las conferencias matutinas durante el tiempo que dure su aislamiento.

Leer más: Migrantes mexicanos en la era de Biden en Estados Unidos

Finalmente, la secretaria de Gobernación recordó que la transparencia y el acceso a la información es algo reciente, pues hace 26 años era imposible conseguir información sobre los gastos que realizaba el gobierno.

"La construcción de precedentes de la cultura de la verdad, precisamente inició con el tema de un vado de Aguasblancas, y ahí empezó, en la construcción al principio fue jurisprudencial y después se plasmó en la constitución por eso es que te digo que este es uno de los gobiernos más transparentes, porque antes ni siquiera había acceso a la información pública gubernamental".