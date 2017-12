Tras 25 años de militancia, Ramírez Romero renuncia al PAN

Cuernavaca, Morelos.- Luis Miguel Ramírez Romero renunció al PAN luego de un cuarto de siglo de militancia y acusó que el dirigente estatal Juan Carlos Martínez Terrazas tiene reservadas las candidaturas a diputados plurinominales para sus familiares.

Ramírez Romero, identificado con el grupo de la Sagrada Familia del PAN en Morelos, ocupó una docena de cargos en el comité estatal, incluso fue presidente de los panistas, diputado local, diputado federal y aspirante a la alcaldía de Cuernavaca.

El exlegislador llevó su renuncia ante el comité local pero no encontró a nadie por lo que entregó su dimisión al velador del comité.

Luego de 25 años de militancia, Luis Miguel Ramírez Romero renunció al PAN. Foto temática (commons.wikimedia.org).

Luego en conferencia de prensa acusó que el dirigente estatal del blanquiazul Juan Carlos Martínez Terrazas “reservó” las candidaturas para sus familiares y amigos, sin aplicar los lineamientos partidistas para su asignación. “Sus intereses se centran en las pluris, sin tomar en cuenta a la militancia”, dijo Luis Miguel Ramírez.

El exdiputado local calificó de berrinchudo e inmaduro a Terrazas Martínez porque, dijo, es omiso e inoperante al no fortalecer alianzas ni celebrar reuniones con la militancia de base.

Ramírez Romero perdió la elección de la alcaldía de Cuernavaca ante Cuauhtémoc Blanco. Foto: Archivo El Universal.

En opinión de Ramírez Romero la actual dirigencia estatal carece de rumbo e incluso señaló que es cómplice del actual gobierno estatal, a quien jamás se opuso. “La dirigencia fue omisa, silenciosa e inoperante para volverse una verdadera oposición, tampoco quiso ni operó para la unificación del parido”, señaló.

Luis Miguel Ramírez, quien perdió la elección de la alcaldía de Cuernavaca ante Cuauhtémoc Blanco, adelantó que buscará una curul plurinominal por la vía independiente.

Con información de El Universal.

"Me la juego por ustedes": Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Morelos.- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que no gusta del poder y sostuvo que su permanencia en la alcaldía se debe a la exigencia de la ciudadanía, “porque creo que Cuernavaca se merece hacerla en grande”.

Durante su segundo informe de labores, proyectó su decisión de participar en la contienda para gobernador al decir que la mayoría desea “un estado de paz, donde salgamos a caminar sin cuidarnos la espalda, por eso no hay manera de que me baje de esta responsabilidad”, subrayó.

Blanco Bravo dijo que actualmente no existe ningún impedimento legal o político que lo haga desistir de su proyecto político.

El miércoles el PES, a cuyo partido esta afiliado, firmó la coalición con Morena y PT para contender por la Presidencia de la República y el Gobierno de Morelos. El candidato para este estado surgirá de una encuesta entre Blanco y el senador Rabindranath Salazar, proyectada para enero.

“No hay denuncia penal, acusación o recorte presupuestal que me haga desistir”, expuso.

"Me la juego por ustedes": Cuauhtémoc Blanco. Foto: El Universal.

Logros presentados

Enumeró sus logros de gobierno con críticas en contra de los diputados locales y el gobernador Graco Ramírez por no ayudar en la gestión de recursos para obra pública en la capital del estado.

Informó que este año se invierten 120 millones de pesos en 67 obras públicas con recursos gestionados fuera del estado.

“Ningún diputado del Congreso de Morelos ha bajado un solo centavo para sus vecinos; tampoco el gobernador nos ha respaldado”, acusó.

Durante su mensaje evitó las lágrimas como ocurrió en su primer informe. “Esta vez no voy a llorar como hace un año que estaba muy enojado”, dijo Blanco frente al cuerpo edilicio, autoridades auxiliares y el presidente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Flores Cervantes, al cual se afilió hace varios meses.

El presidente municipal informó que se invierten 120 millones de pesos en 67 obras públicas. Foto: Archivo El Universal.

“No tengo miedo, Cuernavaca, no nos han vencido, no nos van a vencer, no nos vamos dejar, no nací exitoso ni famoso; soy producto del trabajo y he tenido el privilegio de ser ejemplo e inspiración para millones de personas que quieren progresar”, expresó el exfutbolista profesional.

Dijo que salir adelante es posible porque el viene desde abajo de ser un ciudadano de a pie, un ciudadano que quiere que a su familia le vaya bien y aquí, en Cuernavaca, se dio cuenta que la gente no estaba contenta que el cambio que prometieron, no se materializaba y las oportunidades se iban haciendo cada vez menos y el gobierno les cerraba las puertas a los ciudadanos.

En materia de seguridad pública el alcalde recordó que el Mando Único se encuentra en manos del gobierno del estado por lo que la tarea del municipio es organizar a los vecinos para trazar programas de autocuidado.

El exfutbolista aseguró que no existe ningún impedimento que lo haga desistir de su proyecto. Foto: Archivo El Universal.

“Desafortunadamente la seguridad la controla el gobernador. Quisiéramos hacer más pero la ley no lo permite. La batalla mas importante la estamos dando ahora. Cómo le explicamos a nuestras familias que podrían venir otros años de injusticia, de abusos de poder, de un gobierno que sólo le importa su bolsillo, que ve la política como un negocio. El mal no dura para siempre”, dijo frente al dirigente nacional del PES, Hugo Erick Flores.

Reafirmó su decisión de contender por la gubernatura y expuso que Morelos es su casa y aquí se quiere quedar.

“Mi corazón me dice que hay que pelear, que vamos para adelante. De frente les digo: me la juego por ustedes, porque di mi palabra y no me rajo”, dijo.

Más adelante hizo votos por un gobierno que escuche, que defienda a sus gobernados, que de la cara y responda por ellos.

“Un gobierno donde las puertas estén abiertas porque nadie mejor que los morelenses sabe qué es lo que necesitan”, concluyó.

Con información de El Universal.