Tras agarrarse a empujones, diputados de Morena y el PAN se acusan de borrachos

México.- Tras agarrarse a empujones y más de 13 horas de debate en el pleno de la Cámara de Diputados, los diputados de Morena y del PAN se acusaron mutuamente de "borrachos".

El vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara, Jorge Triana, acusó al diputado morenista Manuel Alejandro Robles de encontrarse ebrio en la sesión del martes, atribuyendo a eso la agresividad en su comportamiento luego de que empujó a dos legisladores panistas.

"Con un aliento alcohólico, esta persona venía en estado inconveniente y fue quien provocó todo y está en un estado de agresividad impresionante desde que subió a la tribuna, no sé si recuerden que hubo un orador muy agresivo, que gritó varias veces, es una persona muy agresiva, y fue quien provocó todo", dijo el panista.

Asimismo, Triana aseguró que el pleito no hubiera ocurrido si el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, hubiera tomado las decisiones correctas.

El diputado de Morena, Alejandro Robles, respondió que intervino en la trifulca para defender a su compañera, pero negó encontrarse bajo los efectos del alcohol.

Durante la madrugada se registraron los empujones entre legisladores panistas y morenistas en San Lázaro. Foto: Cuartoscuro

Al contrario, acusó que los panistas Lixa y Jorte Arturo Espadas son quienes estaban ebrios e intentaron golpearlo, por lo que sugirió que deberían someterse al alcoholímetro.

"Yo lo que hice fue retirar a un diputado que se llama Lixa, pero no lo empujé, yo lo cargué, luego tuve que salir porque me empezaron a rodear diputadas del PAN, llegó otro que amenazó con golpearme (Espadas), me dijo que me iba a partir la madre y le dije 'ándale, te estás tardando' y sus compañeros no lo dejaron. Yo creo que al que hay que pasarle el alcoholímetro es a Lixa o al otro", dijo.

Para demostrar que no se encontraba alcoholizado, Robles se dijo dispuesto a someterse al alcoholímetro, al tiempo que acusó que los panistas "siempre nos van a estar criminalizando, ese es su estilo".

El diputado morenista remató recordando los rumores de alcoholismo en torno al expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa. "No me sorprende que me acusen de borracho, así son los panistas, pero todos sabemos que el borracho es Felipe Calderón", dijo.

Leer más: Entre USA y México hay una relación de respeto: Villalobos

El pleito entre los diputados del PAN y Morena provocó que el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez, decretara un receso que se prolongó una hora y 15 minutos, hasta que la sesión fue reanudada a las 1:15 de la madrugada de ete miércoles para continuar con el debate sobre la Miscelánea Fiscal.