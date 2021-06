Tras elecciones del 6 de junio, "AMLO seguirá siendo AMLO": Financial Times

Aunque en las elecciones del 6 de junio, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no logró la mayoría calificada e, incluso, perdió aproximadamente una quinta parte de las diputaciones federales, el diario británico Financial Times asegura que el jefe del Ejecutivo continuará firme en su proyecto político, impulsando las reformas constitucionales que considere acordes a su gobierno.

El texto titulado "AMLO seguirá siendo AMLO" destaca que los resultados de los comicios intermedios no parecen haber provocado efectos adversos en el ánimo del presidente López Obrador.

Recoge los dichos del mandatario federal, quien en constantes ocasiones ha tachado a los medios de comunicación como "perversos, difamatorios, e inmorales", esto pues según sus consideraciones tras la jornada electoral.

Leer más: Chumel Torres llama "gusano" a López-Gatell por dichos sobre medicamentos de niños con cáncer

En las últimas semanas, ha acusado a los medios informativos, tanto nacionales como internacionales, de haber conspirado en contra de la Cuarta Transformación y, con ello, influido en el sentido del voto de los electores mexicanos que no le favorecieron del todo en los curules de la Cámara de Diputados, haciendo con ello difícil que puedan aprobarse reformas a la Constitución promovidas por él.

En el artículo el diario de Gran Bretaña dialoga con diferentes actores de la vida política, así como también con empresarios mexicanos.

No obstante, a pesar de que el discurso del titular del Poder Ejecutivo Federal contra los medios de comunicación y la ciudadanía que no votó por Morena parece haberse recrudecido durante los días posteriores a los procesos electorales, los empresarios de la republica mexicana consideran que no irá más allá.

En este sentido, el titular del Consejo Mexicano Empresarial, Antonio del Valle, señaló que "claramente AMLO seguirá siendo AMLO", por lo que tanto el sector empresarial como la sociedad en general deberán aprender a "vivir" con ello, pues no hay forma de hacerlo cambiar.

No obstante, resaltó que así como no se espera que modifique su politica, tampoco lo hará en materia económica, lo que del Valle consideró algo positivo, puesto que destacó que fue de los pocos jefes de Estado que no recurrió a la deuda durante la pandemia de Covid-19.

En este tenor, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México (Banxico), consideró que, a diferencia de gobiernos pasados, el proyecto de López Obrador es más transformador en cuanto a reformas fiscales se refiere, ya que "hace que la gente pague lo que tiene que pagar", además de otorgar los salarios "donde deben estar".

Leer más: Samuel García se reunirá con AMLO esta semana para ponerse "a sus órdenes"

En contraste, el ex canciller Jorge Castañeda sostuvo que el actual jefe del Ejecutivo desperdició la oportunidad que tenía de haber hecho uso de su gran legitimidad para avalar enmiendas de extenso alcance, como una "reforma fiscal seria".

Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo, duro critico del gobierno obradorista, mencionó que esperaba que el mandatario federal "fuera más moderado, y no lo ha sido", de ahí que externó su esperanza de no "endurecer" más la figura presidencial para hacerle frente a la instituciones con la que cuenta el Estado.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desdeñó a aquellos que advirtieron que las pasadas elecciones del 6 de junio podrían ser el último proceso democrático que viviría México ante la amenaza de dirigirse a "una dictadura".

Graham Stock, socio de BlueBat Asset Managament, puntualizó que, tras darse a conocer los resultados de la jornada cívica, existen muy bajas posibilidades para que el presidente López Obrador pueda radicalizarse aun más, pues no cuenta con la mayoría calificada en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. A la vez, descartó que pueda comparársele con Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, asegurando que el mandatario mexicano es "bastante único".

Por último, el Financial Times expuso que el crecimiento que está experimentando la economía mexicana se debe, en buena parte, al paquete de estimulado liberado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sin embargo, señaló que la incertidumbre que ser vive en la nación, los constantes ataques de los que son blanco los medios, empresarios y contrincantes políticos, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), han ocasionado preocupación de una mayor división en una sociedad que ya presenta signos de ello.

Ante ello, un ejecutivo en jefe de un banco mexicano que quiso permanecer en el anonimato, sostuvo que López Obrador tiene que enfocarse en "detener la polarización del país", aseverando que se necesita que todos "remen" en la misma dirección para poder que "el bote avance".