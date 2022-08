Tras informe de Ayotzinapa, asegura AMLO que no se investigará a Peña Nieto y a Cienfuegos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el ex Procurador Jesús Murillo Karam se inculpó en las irregularidades en la indagatoria del caso Iguala y aseguró que no se persigue al ex Presidente Enrique Peña Nieto ni al ex titular de la Sedena Salvador Cienfuegos.

Durante la mañanera, el Mandatario federal retomó un video de lo que dijo el actual Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, a padres de los 43 normalistas.

"En el caso del Procurador, Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa, de acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene... a ver si pones, esto es lo que dice el Fiscal (Gertz), cuando estamos informando a los padres", dijo López Obrador al dar paso al video de Gertz.

En el video, Gertz cita a Murillo Karam diciendo que son los "responsables directos de esta investigación".

"Ante esa afirmación, ahora hemos podido demostrar con pruebas ya judicializadas que el propósito evidente de quienes habían asumido tal compromiso era el de engañar a la población para encubrir lo ocurrido y eludir las responsabilidades de autoridades federales y locales coludidas", afirma Gertz.

"Para lograr lo anterior, los que se hicieron responsables de esa investigación cometieron un número incalculable de abusos, torturas y presiones para obtener las confesiones de dichos policías adjudicándoles todas las responsabilidades que sus superiores estaban buscando eludir para después inventar la supuesta verdad histórica que señalaba que todos los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula para así concluir el caso y cerrarlo definitivamente", agrega el actual Fiscal.

"El proyecto de complicidad y encubrimiento movió todas sus redes mediáticas para lograr que ese asunto terminara y se cerrara", abunda Gertz en el video mostrado por AMLO.

Al regresar a la palabra, el Presidente López Obrador insistió en la responsabilidad de Murillo Karam.

"Yo quería que este fragmento se conociera, porque existe la prueba, es pública, hubo una conferencia de prensa, lo que está haciendo el Fiscal es citando lo que dijo el Procurador 'nosotros somos responsables', dice".

"Y creo que se refiere a Tomás Zerón, son los dos que asumen la responsabilidad, de acuerdo al Fiscal, toda la información sobre esto correspondió investigarla a una Comisión que se creó y se tienen todas las pruebas", agregó AMLO.

"Si la FGR o los jueces determinan de que hay otros implicados, ellos lo van a decidir, en absoluta libertad. Lo mismo, si en las declaraciones de los implicados, presuntos responsables, aparecen nuevas versiones, más información, todo eso se va a tomar en cuenta por los jueces".

Cuestionado sobre si el ex Presidente Peña Nieto pueda ser investigado en el caso, López Obrador dijo que no.

"En el informe la Comisión da a conocer quiénes considera son responsables, porque se dice por ejemplo Peña, sí, pero el informe no solicita que se abra investigación o que se solicite orden de aprehensión contra Peña, pero sí contra otros, sí a Murillo Karam, sí a otros personajes y también militares", respondió López Obrador.

-¿A Cienfuegos?, se le insistió.

"Tampoco, por eso hay que leer el informe", expresó el Presidente.