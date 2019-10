Tras la balacera en Culiacán, exigen salida de Durazo

Monterrey.- Tras ola de violencia que paralizó ayer Culiacán, en medio de un operativo fallido de elementos de la Guardia Nacional, el Senador panista Víctor Fuentes se sumó a los legisladores federales del PAN que exigen la renuncia de Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El legislador blanquiazul por Nuevo León demandó la salida del funcionario federal ante su "notable incompetencia", por haber dejado libre a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, y porque podría haber sido cómplice en la comisión de un delito al permitir actos de terrorismo.

A través de un comunicado, Fuentes acusó que Durazo entregó el estado de derecho al crimen organizado, en lo que calificó como uno de los capítulos más escandalosos en materia de seguridad en la historia reciente del País, aunado a la fuga de reos del penal de Aguaruto, en la capital sinaloense.

"No solamente fuimos testigos de una jornada de violencia inédita, sino también asistimos a un momento de incertidumbre ciudadana y de ausencia de la autoridad", dijo.

No solamente pasaron horas de información confusa y de versiones no confirmadas, sino que al final la autoridad Federal no dio la cara.