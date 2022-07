Tras muerte de Luis Echeverría, opositores comparan a AMLO con el expresidente priista

México.-Tras la muerte del expresidente Luis Echeverría, personajes políticos conocidos por ser duros críticos del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador compararon al actual mandatario federal con el extitular del Ejecutivo Federal priista.

La mañana de este sábado 9 de julio de 2022 se confirmó el deceso de Luis Echevarría Álvarez a los 100 años de edad, quien ocupara la Presidencia de la República de 1970 a 1976, acusado de estar involucrado, entre otros sucesos oscuros de la historia mexicana, de la masacre de Tlatelolco en 1968.

Además de los sucesos que marcaron su mandato presidencial y de los señalamientos en su contra, entre los cuales se le califica de "genocida", al exjefe de Estado también se le ha reprochado el haber intentado imponer un régimen populista en la república mexicana.

En este marco, diversos políticos y figuras públicas de México salieron este sábado, a propósito de la muerte de Echeverría, a asegurar que el actual Presidente de la República comparte su ideología.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, manifestó que no lamenta la muerte del expresidente mexicano, al recordar que este le expropió a su abuelo tierras y corrales de ganado en Sonora, a lo cual acusó que "aborrecía" a los empresarios exitosos, al igual, sostuvo que el actual jefe del Estado mexicano.

"No lamento la muerte de Luis Echeverría, pero deseo que Descanse en Paz. Entre sus fechorías, recuerdo la que me tocó de forma personal: le expropió a mi abuelo en forma injusta, tierras y corrales de ganado en Sonora. Aborrecía a los empresarios exitosos, igualito que AMLO", escribió.

En tanto, en la referida red social, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, llamó a que no se perdone ni olvide lo que hizo Luis Echevarría, por lo que instó a que se impida que el presidente López Obrador continúe "imitándolo".

"Ni perdón ni olvido. Echeverria fue acusado por genocidio aunque no haya pisado la cárcel. Y fue causante de grandes males nacionales. No olvidemos eso y no permitamos que continúe su imitación por el gobierno de @lopezobrador_", apuntó el líder perredista.

En tanto, el politólogo Mak Kaiser afirmó que con el fallecimiento de Echeverría "se le fue" al actual mandatario federal de México "su ideólogo más importante", asegurando que fue de este de quien "aprendió en el PRI el populismo autoritario".

"Se le fue al mesías del gobierno actual su ideólogo más importante, del que aprendió en el PRI el populismo autoritario que hoy quiere imponer en el país, debe estar muy triste. Yo espero que Echeverría NUNCA descanse en paz. Sus víctimas y sus familias nunca recibieron JUSTICIA", remarcó en un tweet.

Por su parte, en este mismo tenor, el coordinador de los diputados federal del PRD, Luis Cházaro, calificando al exjefe del Ejecutivo como el "arquitecto del populismo mexicano", afirmó que el sexenio 1970-1976 guarda muchas similitudes con el de la Cuarta Transformación.

"Murió Luis Echeverría, el arquitecto del populismo mexicano, bajo su régimen imperó la represión y significó el desastre económico. Fue un gobierno con múltiples similitudes al actual", apuntó.

Por último, otro de los políticos que sumó a las comparaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador con el expresidente Luis Echevarría fue el exmandatario Vicente Fox Quesada, quien sostuvo que recuerda las expropiaciones que hizo dicha administración, al tiempo que aseveró que López Obrador, incluso, "da más miedo" que el priista.

"También recuerdo con RABIA las invasiones de pequeñas propiedades, las propias y las de cientos de miles de Pequeños Propietarios!! Con el sujeto que de esos hoy nos ha expropiado a todos nuestras instituciones, nuestras libertades.. EL DE HOY DA MAS MIEDO!!", refirió.