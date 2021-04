Tras notificación, Morena, Salgado Macedonio y Raúl Morón prevén impugnar ante el TEPJF

México.- Luego de que esta madrugada fueran notificados sobre las sanciones aplicadas a los candidatos sin registro Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), el partido Morena y los actores políticos afectados tienen previsto presentar las debidas impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de nueva cuenta.

El pasado martes 13 de abril, los consejeros del Instituto Nacional Electoral votaron un proyecto en el que se ratificaba la cancelación de los registros de los suspirante del Movimiento Regeneración Nacional a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán; con 6 votos a favor y 5 en contra, se confirmó la pérdida de las candidaturas de Salgado Macedonio y Raúl Morón.

Ante este panorama, tanto el partido Morena como los actores políticos acusaron que otra vez presentarían los recursos legales correspondientes ante el Tribunal Electoral con el que buscarían refutar, por la vía jurídica, la resolución del Instituto Electoral.

No obstante, hasta la noche del día de ayer, jueves 16 de abril, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador no había sido puesto en conocimiento del engrose discutido por los funcionarios del Consejo General del organismo, por lo que no contaba con el recurso para objetarlo.

Sin embargo, se pudo constatar que durante la madrugada de este viernes el INE envió el proyecto con los argumentos y consideraciones de los consejeros tanto a Morena como a Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.

Ante ello, como ya lo habría adelantado el propio Morón, Salgado Macedonio y el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado, se presentarán las impugnaciones ante el TEPJF.

En el caso de Raúl Morón se espera, como él mismo lo anunció, que presente el recurso legal este mismo viernes, mientras que se prevé que el equipo del exalcalde de Acapulco y la fuerza política guinda hagan lo propio.

En el último caso, aunque no se sabe cuándo la presentarán, el proyecto elaborado por el INE establece el domingo como el final del plazo para que Morena presente a sus nuevos candidatos a las gobernaciones estatales de Guerrero y Michoacán.

Durante su visita al estado de Sinaloa, Mario Delgado señaló que, sin duda alguna, presentarían los medios jurídicos en busca de revocar lo resuelto por el órgano electoral en cuanto a las postulaciones de Salgado Macedonio y Raúl Morón exponiendo que Morena no tiene un "plan B" para ambas entidades federativas y manifestando que lo que quieren es que estas sean restituidas.