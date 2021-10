Tras odiarlo por años, AMLO ya no opina sobre Enrique Peña Nieto: Loret de Mola

"Y si Peña Nieto es todo esto, ¿por qué está feliz, feliz, feliz, dándose la gran vida? El propio López Obrador se ha encargado de aclarar que no hay ningún proceso abierto en su contra, Lozoya está comiendo pato encantado, y con excepción de Rosario Robles (...) nadie del gabinete de Peña tiene ningún problema", resaltó Loret.

" ¿Por qué López Obrador no ataca a Peña Nieto? ¿Por qué un presidente que se mete con todos, que ataca a todos, que insulta a todos, se refiere siempre a su antecesor con todo respeto? Le dice 'licenciado Peña Nieto'. Peña Nieto tendría todo para ser el más buscado por el actual presidente. De entrada, porque es hechura de Salinas de Gortari, el archienemigo de López Obrador", dijo el conductor de Latinus.

"¿Le parece normal que a estas alturas no se haya tocado ni con el pétalo de una rosa a Peña Nieto? Al que por años el propio López Obrador describió como el más corrupto en la historia de México", cuestionó.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.