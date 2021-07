Tras poner en duda al cubrebocas, Fernández Noroña da positivo a Covid-19

México.- El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, informó que dio positivo a Covid-19 tras sufrir síntomas de "una gripa muy fuerte" durante la madrugada de ayer domingo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Fernández Noroña confirmó su contagio de Covid-19 este lunes e incluso mostró una foto de la prueba con resultado positivo.

Como me lo temía, salí positivo al coví (sic)", escribió el legislador.

Previamente, el diputado del PT había tuiteado que tuvo "una noche dura", con síntomas parecidos a los de "una gripe muy fuerte", por lo que dijo que se realizaría una prueba.

"Una noche dura, pero ya voy mejorando. Es una gripe muy fuerte o el bicho, no especularé, más tarde me haré la prueba nuevamente", señaló en la mañana.

En otro tuit, Noroña detalló que acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizarse la prueba de Covid-19 y asegurarse de que su gripa no sea algo más.

Me bañé con agua fría, como siempre lo hago. Así que contrario a sus intrigas, si me muero, me moriré fresco y limpio", publicó también en su cuenta de Twitter.