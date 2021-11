Tras renunciar a la UIF, Santiago Nieto reaparece en evento de Samuel García en Nuevo León

"Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningun acto que vaya en contra de la austeridad republicana", aseveró el presidente.

Por su parte, AMLO explicó que la salida de Nieto de la UIF fue debido a la falla que mostró a la austeridad republicana que pregona su gobierno, pues no se puede combatir la corrupción sin contar con "buena fama pública".

Ante la polémica, Santiago Nieto dio a conocer su renuncia a la UIF, explicando que tomó esa decisión para no afectar el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de atribuir la acción a "críticas derivadas de actos de terceros" en un "evento personal y transparente".

Raúl Durán Periodista

