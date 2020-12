Tras salida de Alfonso Romo, AMLO desaparece la Oficina de Presidencia

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que la salida de Alfonso Romo de la Oficina de Presidencia, marca el fin de dicha dependencia pero no el fin de su amistad y apoyo con el empresario mexicano.

Fue el día de ayer que se dio a conocer que Alfonso Romo dejaba la jefatura de la Oficina Presidencial, puesto que mantuvo durante dos años de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Alfonso Romo, un empresario y expolítico mexicano de 70 años de edad (3 años mayor que AMLO), había acordado desempeñarse como enlace entre el Gobierno Federal de la Cuarta Transformación y el sector empresarial.

Esta mañana, el presidente López Obrador fue cuestionado sobre la salida de Romo de la Oficina de Presidencia, ante lo cual, el presidente afirmó que se trataba de un acuerdo mutuo.

El acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Romo, señalaba que este apoyaría al presidente de la República como funcionario de gobierno para enlazar la actual administración con el sector empresarial del país. Este acuerdo fue realizado antes de que López Obrador llegara a la presidencia de México.

Por su parte, el presidente de la República recordó que fue hace alrededor de 10 años cuando se entrevistó con Alfonso Romo para que apoyará el Movimiento de Regeneración Nacional, organización ciudadana que ahora está registrada como partido político, el cual formó para de la estructura que llevo a AMLO a la presidencia.

Pese a que la relación laboral con Alfonso Romo concluyó, la amistad y el apoyo seguirá permaneciendo, afirmó el mandatario nacional. Aunque la Oficina de Presidencia no correrá con la misma suerte, pues también afirmó que esta desaparecería.

No, ya no vamos a tener oficina, porque él me va a seguir ayudando, este, sin ser funcionario y vamos aprovechar para ahorrar también.