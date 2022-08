Trasladan a Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz, al penal del Altiplano por "mayor seguridad"

Cabe recordar que Jorge Winckler, quien estuvo al frente de la Fiscalía de Veracruz de diciembre de 2016 a septiembre de 2019, durante el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes, se le acusa del secuestro y tortura de Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, fiscal en el sexenio del priista Javier Duarte.

Tras su traslado, la dirigencia veracruzana del PAN advirtió que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues asegura que la familia del ex fiscal no fue notificada .

Veracruz.- El ex fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano , ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, según dieron a conocer autoridades veracruzanas.

Raúl Durán Periodista

