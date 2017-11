Trasladan de BC a Chetumal a ex tesorero de Borge.

México.- Trasladaron en vuelo comercial de Baja California a Chetumal a Erce Barrón, ex tesorero y ex director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, en la administración del ex gobernador Roberto Borge Angulo, detenido el 25 de noviembre en Tijuana, para responder por el delito de desempeño irregular de la función pública.

En el vuelo comercial que de las 08:00 am, llegó el ex funcionario de la pasada administración, donde lo esperaban agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, para trasladarlo al Cereso, donde será certificado y en breve presentado ante los juzgados orales.

El sábado pasado, autoridades de Quintana Roo confirmaron que fue detenido Ercé “N”, colaborador del ex gobernador Roberto Borge Ángulo, acusado de desempeño irregular de la función pública.

Ercé “N” fue tesorero general y director de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo en la administración de Borge Ángulo.

Ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Foto: El Universal

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que autoridades migratorias ubicadas en el puente binacional del Aeropuerto Internacional de Tijuana-San Diego, lo retuvieron la mañana de este sábado.

Dijo que la retención se dio gracias a la colaboración entre fiscalías al existir una orden de aprehensión 151/2017 girada por el juez de control de Primera Instancia del distrito judicial de Chetumal, Quintana Roo, y que derivó en una alerta migratoria y notificación roja por Interpol con numero de control A-9818/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de desempeño irregular de la función pública.

Ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge. Foto: El Universal

La Fiscal Especializada, Rosaura Villanueva Arzápalo, señaló que elementos de la Policía Federal Migratoria dio aviso al personal de la PGR con sede en la ciudad de Tijuana para realizar los trámites correspondientes y para su posterior entrega al personal de la Fiscalía Especializada, quien será la encargada de consignar ante un juez de control competente para conocer los hechos por los cuales se le acusa y en agravio del Estado de Quintana Roo.

También puedes leer