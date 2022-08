Tren Maya se precipita al desastre: The New York Times critica la obra emblema de AMLO

Pese a las críticas y amparos, el presidente López Obrador no ha dejado de afirmar que el Tren Maya será inaugurado en diciembre de 2023 y revitalizará la economía del sureste del país con el turismo que atraerá, otra afirmación de la que también dudan los especialistas ante los numerosos cambios en la ruta.

El diario estadounidense también expuso otras polémicas en torno al Tren Maya, como la promesa incumplida de AMLO sobre no talar árboles, los cambios de trazos en su ruta y las dudas planteadas por expertos y funcionarios involucrados en el proyecto.

A esto se suma el polémico presupuesto de la obra, que ha superado casi el triple del presupuesto inicial, de manera que se estima que acabará costando hasta 20 mil millones de dólares más, destacó la periodista del New York Times.

Tal fue el caso de Gemma Santana Medina, consultora del Tren Maya que renunció en 2021 tras criticar la planificación del proyecto y advertir que AMLO "no es alguien que escuche" . "La suya es una visión verdaderamente dictatorial ", opinó.

"(El Tren Maya) se perfila como el proyecto más polémico del presidente hasta el momento. Como mínimo, está muy por encima de lo presupuestado, es posible que no impulse la economía como se prometió y será subsidiado por los contribuyentes en los próximos años", señaló el diario citando analistas y funcionarios de la 4T.

En un artículo publicado en The New York Times el 28 de agosto de 2022, la periodista Maria Abi-Habib critica una de las obras emblema de la 4T: el Tren Maya , presumido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el proyecto que "impulsará la economía" en el sur de México .

México.- El diario estadounidense The New York Times advirtió que el Tren Maya se encamina al desastre , pues el gobierno de AMLO lo construye a toda prisa pese a los reclamos por daños ambientales , además de que su costo se ha disparado a más del doble de lo anunciado en un principio.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.