Triunfo y justicia divina: AMLO tras negación del INE a México Libre de Calderón

Chiapas.- El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que la no aprobación del partido México Libre, dirigido por Margarita Zavala, esposa del ex Mandatario Felipe Calderón, es un triunfo del pueblo de México y les recomendó salir a movilizarse de forma pacífica.

Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos, atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, es un triunfo del pueblo de México, dijo en un video grabado en su finca en Palenque, Chiapas.

Además Andrés Manuel López Obrador señaló que esto para los católicos es justicia divina, y para los laicos no creyentes, justicia terrenal.

Los escépticos todavía no alcanzan a comprender, deben pensar que es jugarreta para que en el tribunal dé marcha atrás a la decisión del INE y que se le dé registro, dijo.

El presidente López Obrador dijo que pueden cambiar los que van a las instituciones, pero hay una "población muy avispada".

Asimismo, destacó que en México no hay analfabetismo político.

¿Qué le recomiendo a Felipe Calderón? Que convoque a movilizaciones pacíficas, eso hicimos cuando nos robaron la Presidencia en 2006, fuimos miles al Tribunal Electoral.

"Dije una frase que fue tergiversada, 'al diablo con las instituciones', cuando dije al diablo con sus instituciones, que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces, ahí tiene al REFORMA, que convoque a sus amigos de las cámaras empresariales, televisoras, medios de comunicación, que le ayuden y salgan a la calle a protestar pacíficamente".

"Y si no hay justicia en México, que vayan al extranjero, está la OEA, que no vaya a Nueva York porque ahí está García Luna, pero que siga luchando como lo hicimos nosotros, no hay que rendirse cuando se lucha por una causa justa".