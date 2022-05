'Truena' Adalina contra Samuel García por salud del Bronco

Nuevo León.- Al señalar que la condición de salud del ex Gobernador Jaime Rodríguez es muy delicada, Adalina Dávalos, esposa del ex Mandatario, culpó al Gobernador, Samuel García, por presuntas omisiones en el caso.

La ex Primera Dama dijo que hay negligencia de la autoridad al no autorizar un traslado, hace 31 días, a un hospital privado para que Rodríguez fuera atendido por sus médicos.

"La negligencia ha sido desde la autoridad que no ha tomado la condición o la petición de un Juez de poderlo haber trasladado desde hace 31 días al hospital.

"Hoy cumplimos 31 días y todos estos días han sido de sorpresas para la familia y condiciones y situaciones que se han presentado a Jaime".



"En esto hay una responsabilidad para quienes hoy tienen a Jaime en estas condiciones", dijo Dávalos.

"Como lo he dicho a todos, no quisiera ahorita mi energía gastarla en nadie más, no se merece que yo lo mencione, pero creo que él debe ser consciente y que la vida de una persona, independientemente del cargo que Jaime tuvo, independientemente que todos los días lo acusa de algo, hoy la vida de Jaime está en peligro y espero y no pueda cargar con eso".

Dávalos indicó que el ex Mandatario se encuentra débil y muy cansado.

"La condición es delicada y lo tienen catalogado como paciente de alto riesgo", manifestó, "está muy débil, muy cansado, está como casi dormido, prácticamente".