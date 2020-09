Trump critica combate de México al narco y AMLO responde "no pasa nada"

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desestimó este jueves un memorando de Donald Trump en el que advierte que el Gobierno mexicano está "en serio riesgo" de incumplir con el combate al narcotráfico.

"No hay nada que temer, no pasa nada, además de eso, tenemos que ser muy cuidadosos porque hay elecciones en Estados Unidos, entonces mejor esperar, falta un mes y medio, falta poco tiempo y no amerita la declaración una contestación ni ríspida ni enérgica", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

La declaración del mandatario ocurre un día después de que Trump actualizó su memorando sobre los países con mayor producción ilícita o tráfico de drogas, en el que identifica a México junto a naciones como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú y Venezuela.

En el documento, Trump reconoce "señales de progreso" del Gobierno mexicano, como reformas criminales, extradiciones de capos a Estados Unidos, una nueva estrategia antidrogas y el primer estudio de amapola en 17 años.

Sin embargo, insiste en que México "debe hacer más", pues el país permanece como el origen de "casi todas" las metanfetaminas y heroína que confisca Estados Unidos.

Asimismo, Washington asegura que los cárteles aprovechan la regulación desigual de químicos en México para producir drogas letales, como el fentanilo, una tendencia "alarmante".

México debe demostrar claramente su compromiso para desmantelar cárteles y sus empresas criminales, y debe hacer más para proteger la vida de ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos, comentó Trump.

Pese a las advertencias, el presidente López Obrador descartó que México esté en riesgo de perder ayuda financiera para luchar contra el crimen organizado.

Además, presumió "una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos", por lo que recomendará a la Secretaría de Relaciones Exteriores que respondió "suave", con "amor y paz".

Es un informe que se presenta cada año, por parte del Gobierno de Estados y tiene cosas buenas y otras que no aceptamos, es un punto de vista que se respeta, es una opinión básicamente, y no vamos a confrontarnos, manifestó.

Apenas la semana pasada, Washington anunció que los primeros seis meses de la operación "Escudo de Cristal" han resultado en el arresto de 1.840 individuos y el decomiso de casi 13.000 kilos de metanfetaminas y casi 43,3 millones de dólares provenientes del narcotráfico, en su mayoría de México.

Mientras en 2006, al inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, había tres conflictos activos entre cárteles en México, en 2018 se contabilizaron 18, según el Instituto para la Economía y la Paz.

Aun así, López Obrador defendió la política de seguridad de su administración.

"Estamos trabajando todos los días, todos los días trabajamos, no tenemos ninguna carga de conciencia", sentenció.