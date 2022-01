Tunden a Marcelo Ebrard por publicar foto falsa de John Lennon en redes sociales

México.- El canciller Marcelo Ebrard fue criticado duramente en redes sociales por compartir una foto falsa de John Lennon, el legendario líder de Los Beatles.

El bochornoso momento ocurrió el domingo 30 de enero de 2022, cuando Marcelo Ebrard publicó desde su cuenta de Twitter una supuesta foto de John Lennon vistiendo una playera con la imagen de Pedro Infante vestido de charro.

"Gran foto : John Lennon con su playera de Pedro Infante", escribió el secretario de Relaciones Exteriores (SRE).

Sin embargo, la foto del líder de Los Beatles resultó ser "fake", y esto no pasó desapercibido por usuarios de la red social, quienes criticaron fuertemente al canciller mexicano por su equivocación.

Ante el bombardeo de críticas, Marcelo Ebrard no tardó en borrar la publicación con la foto falsa para publicar la imagen verdadera a manera de corrección.

En la fotografía original, John Lennon no porta ninguna imagen de Pedro Infante en su playera, en la cual sólo reluce la inscripción "New York City".

"La verdadera me dicen, de cualquier forma buena imagen...", corrigió el canciller.

Imagen: Capturas de Twitter

Para entonces, la confusión de Ebrard ya había hecho eco en Twitter, por lo que aún en la nueva publicación el canciller recibió numerosas críticas y burlas por parte de internautas.

Algunos usuarios le sugirieron al titular de la SRE no tuitear "si está crudo el domingo", mientas que otros compartieron memes con fotos "fakes" alusivas a la tragedia de la Línea 12 y AMLO en la playera de Lennon,

"Marcelo (alias 'la verdadera') si estás crudo el domingo lo mejor es no tuitear", "Jajaja mejor que diga otra cosa", "un error lo comete cualquiera", fueron algunos de los comentarios que recibió Ebrard.

Hubo quienes incluso recordaron la ocasión en que Marcelo Ebrard fue víctima de las "fake news" y confundió a la ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, con una exitosa estudiante originaria de Oaxaca supuestamente llamada Miranda García Hernández.

El secretario de Relaciones Exteriores no dudó en felicitar a la "estudiante", sin sospechar que se trataba de una ex estrella de cine para adultos. Al enterarse de su error, no le quedó más que ofrecer una disculpa, aunque mantuvo sus comentarios en apoyo a impulsar la innovación.

"Me disculpo por el twitter fake que subí. Anécdota divertida para algunos. Lo cierto es que siempre he estado comprometido con la innovación. Buen domingo!!", escribió para dar por cerrado el tema.