Tunden a Montserrat Caballero, edil de Tijuana, por dichos sobre cobro del narco

Tijuana.- Legisladores y analistas recriminaron el exhorto al crimen organizado que hizo la Alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero, para que sólo le cobren derecho de piso a quienes no les pagaron.

"Es extraordinariamente grave que una autoridad civil, acompañada de militares, legitime de esa manera el actuar de los criminales para cobrar el derecho de piso. Lo que está haciendo es reconocer que el cobro de derecho de piso existe y legitimar un estado paralelo que cobra impuestos", dijo el senador Emilio Álvarez Icaza, ex secretario general de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

"O es tonta o es muy cínica", añadió vía telefónica también la senadora Xóchitl Gálvez.

"A los delincuentes se les debe de castigar, pero quizás no es culpa suya, sino que es por el maestro que tiene arriba que es el Presidente", consideró la panista.

De acuerdo con Reforma, los dos afirmaron que estas declaraciones están a tono con la "fallida estrategia" del Presidente López Obrador contra el crimen.

La noche del viernes, tras los ataques del crimen contra la sociedad civil, Caballero, cuya victoria en Tijuana ha sido puesta como ejemplo por López Obrador, exhortó a los criminales.

"Les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias", les dijo acompañada por militares de la Guardia Nacional.

"Esto es Morena: La sociedad civil indefensa en tanto el Estado claudica ante el crimen", lamentó Luis Chazáro, diputado del PRD, en Twitter. En eso coincidió Margarita Zavala, diputada del PAN y esposa de Felipe Calderón.

"La claudicación de la autoridad mexicana frente al crimen organizado", publicó.

Analistas e investigadores también señalaron lo escandaloso de la declaración. "Una alcaldesa, flanqueada por ejército, legitimando públicamente la actividad económica y el uso de la coerción por parte del crimen organizado", comentó en Twitter el antropólogo y académico Claudio Lomnitz.

"¿La alcaldesa está legitimando actos de extorsión? ¿Es eso lo que trata de decir?", planteó el analista en seguridad Alejandro Hope.

Te recomendamos leer:

Julio Scherer retira denuncias contra Gertz Manero, titular de la FGR

Pronóstico del clima de hoy: prevén tormentas y granizo en estados del norte

"La alcaldesa pide a los criminales limitarse a cobrar el derecho de piso a quienes se los deben. No es broma y el video no está editado. Eso explica tantas cosas. Claro, es del partido Morena", ironizó el ex diputado Fernando Belaunzarán.