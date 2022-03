Turnan a comisión del Senado decreto para que funcionarios puedan difundir la revocación de mandato

México.- La Mesa Directiva del Senado de la República, presidida por la morenista Olga Sánchez Cordero, turnó de forma directa a la Comisión de Gobernación el decreto mediante el que se establece no considerar como propaganda gubernamental la difusión de la revocación de mandato de parte de los funcionarios de cualquier nivel de gobierno.

La semana pasada, las bancadas de Morena, PVEM y PT aprobaron en la Cámara de Diputados el dictamen a través del que se permite que cualquier servidor público, incluido el Presidente de la República, emita sus "opiniones" acerca del ejercicio de participación ciudadana directa.

De acuerdo a las fuentes consultadas por Milenio, se tiene contemplado que el próximo martes 15 de marzo sesione la Comisión de Gobernación de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, encabezada por la morenista Mónica Fernández, y que se ponga en la mesa de discusión el dictamen avalado por los diputados federales.

Asimismo, se prevé que el miércoles 16 de marzo el pleno del Senado discuta y vote el dictamen que no considera propaganda gubernamental la promoción de la revocación de mandato de parte de los funcionarios.

Como lo había anunciado la semana pasada el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Baja, la vicecoordinadora panista en la Cámara Alta, la senadora Kenia López Rabadán, dio a conocer que su bancada presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si es que la mayoría de Morena valida el decreto.

En tanto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, hizo hincapié, la semana pasada, un día después de haberse validado el dictamen en la Cámara de Diputados, que la prohibición de la difusión de la revocación de mandato en veda electoral por parte de servidores públicos sigue vigente.

En este sentido, el consejero electoral recordó que aún falta que el Senado avale las reformas a las leyes enmendadas, entre ellas la Ley Federal de Revocación de Mandato, y que tras que los senadores las aprueben, resta que las modificaciones sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Habrá que esperar a que se publique y después habrá un pequeño problema, que se llama retroactividad. Les pregunto a ustedes: ¿se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas? Me da la impresión que no, pero no quiero prejuzgar. Vamos a ver en qué acaba esto y seguramente, otra vez, se va a llevar ante tribunales”, apuntó.