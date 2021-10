"Tus ideas son viejas y no sirven": Ricardo Anaya arremete contra reforma eléctrica de AMLO

México.- El panista Ricardo Anaya Cortés reapareció este lunes para arremeter contra la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), advirtiendo que provocará contaminación y aumentará las tarifas de luz.

En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya dejó de lado su batalla legal para criticar las "ideas viejas" de AMLO, a quien acusa de querer convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un monopolio estatal.

"López Obrador quiere que la CFE, como monopolio del gobierno, genere la electricidad. Nosotros queremos que haya competencia", comparó.

El excandidato presidencial del PAN subrayó que la CFE genera mucha electricidad quemando combustóleo, lo que contamina al medio ambiente, mientras que él y los panistas apuestan por las energías limpias porque es más barata y no contamina.

Apuntó que en países como Venezuela, Cuba y Corea del Norte, donde hay monopolio, son comunes los apagones porque el gobierno no es capaz de generar toda la electricidad que la población necesita.

Pero sobre todo, Ricardo Anaya considera que AMLO no quiere que la CFE tenga competencia, porque para generar la luz que consume una casa promedio, 210 kW h al bimestre le cuesta 142 pesos a la Comisión, mientras que hay empresas que producen esa misma cantidad por 40 pesos mediante paneles solares y otras energías renovables.

El panista expuso que hace 30 años muchos países usaban el modelo que ahora propone AMLO, pero en la actualidad los "países más prósperos" permiten la competencia y apuestan por las energías limpias, por lo que envió un mensaje al presidente de México, a quien le dijo que su problema es que sus "ideas son viejas" y no entiende el mundo de hoy.

"Andrés Manuel, el México de hoy no es el México de tus recuerdos ni de tus obsesiones. Ya te lo hemos dicho, el problema no es tu edad, es que no entiendes el mundo y tus ideas son viejas", aseveró.

Criticó que mientras el mandatario promete a los mexicanos que con la reforma eléctrica bajarán las tarifas de luz, a los legisladores "ya los amenazó", por lo que hizo un llamado a la Cámara de Diputados para que voten contra la iniciativa.

"No caigan en sus trampas, no se trata de escoger entre Lázaro Cárdenas y Carlos Salinas", dijo, sino de "escoger entre ideas viejas o tener visión de futuro".

Esta es la primera vez que Ricardo Anaya dejó de lado el tema de su caso ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el que se ha concentrado en sus videos de las últimas semanas, para criticar la reforma eléctrica de AMLO, sobre la que había estado guardando silencio.

Leer más: ¡Es legal pero es inmoral! Justifica AMLO presencia de Emilio Lozoya en restaurante de la CDMX

El pasado 4 de octubre se llevaría a cabo su primera audiencia ante el juez federal, quien decidió aplazarla para el 8 de noviembre a petición de la defensa del excandidato presidencial, ya que apenas tres días antes la Fiscalía les entregó mil fojas de la carpeta de investigación que no conocían.