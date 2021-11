UIF apoyó a FGR para pedir prisión preventiva contra Emilio Lozoya: Santiago Nieto

Ciudad de México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que la dependencia de la Secretaría de Hacienda, apoyó la petición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, permanezca en prisión preventiva por el caso Odebretch.

Así lo indicó Santiago Nieto a través de su cuenta de Twitter, afirmando que la UIF participó de la audiencia de Emilio Lozoya este 3 de noviembre en el Reclusorio Norte, donde se pidió retirar la medida cautelar ante la posibilidad de escape por parte del exfuncionario acusado de lavado de dinero y entrega de sobornos.

“La UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la FGR de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva”, escribió Santiago Nieto.

Tanto la FGR como el representante de la UIF, Antonio López García, reprocharon a Lozoya su cena en un restaurante en Las Lomas como un comportamiento impropio que representa una burla para las autoridades.

"Su comportamiento es sabido, que se encontraba en un restaurante, no se ajusta al comportamiento de una persona sujeta a proceso penal y, si bien no tiene un impedimento, su presencia en el restaurante es una provocación a las instituciones públicas porque ha sido interpretado por la ciudadanía de que ciertas personas imputadas en casos sensibles pueden obtener unas medidas cautelares y otras no, él tenía la obligación de un comportamiento diverso al que ha venido reflejando", dijo López en la audiencia.

Logra ampliar investigación

La solicitud se la FGR y la UIF se dio luego de que Emilio Lozoya consiguiera extender por un mes las investigaciones en el caso Odebretch, y bajo la premisa de un escape del funcionario, quien ha demostrado no respetar la medida cautelar, luego de que fuera captado en un restaurante de la Ciudad de México.

El plazo vencerá el próximo 3 de diciembre, en una resolución basada en los derechos de la defensa y del debido proceso, indicó el Juez de Control, Artemio Zúñiga Mendoza, quien instó a la Fiscalía General de la República a que agote los medios para obtener ese dato de investigación.

La FGR se opuso a la petición de la defensa de Emilio Lozoya, la cual pedía una prórroga de 60 días para el cierre de la investigación complementaria en este caso.