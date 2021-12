UIF debe investigar a consejeros del INE que suspendieron la revocación: Alfredo Jalife

Expuso que el INE no está cumpliendo con su función en la austeridad republicana de AMLO, pues los consejeros electorales reciben sueldos superiores al del presidente debido a que se ampararon como organismo autónomo para que sus sueldos no fueran reducidos.

"Ya luego hay que abolirlo, ese INE no sirve par nada, yo vengo pidiendo la abolición del IFE, hoy INE, desde hace 20 años, no crean que es nuevo", explicó Jalife.

"Salieron con el presupuesto insuficiente (...) imagínense estar de cuentachicles ahora con la democracia, esos deberían estar contando votos, no dinero, ya no, son monetaristas, parecen banqueros o cajeros, yo creo que son cajeros electorales más que consejeros electorales", criticó Alfredo Jalife.

También se mostro indignado por un reportaje de Sin Embargo que reveló que el INE tiene 262 asesores e su nómina que ganan entre 80 y 100 mil pesos mensuales, por lo que cuestionó si ninguno de los asesores pudo advertir a los consejeros que no pueden desobedecer la orden de a Suprema Corte sobre la realización de la revocación de mandato de AMLO.

Raúl Durán Periodista

