UIF no es "la gran cosa" en persecución de la corrupción, asegura su nuevo titular

México.- Pablo Gómez Álvarez, el recientemente nombrado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), puntualizó que el organismo que preside no es "la gran cosa" en materia de persecución a los actos de corrupción.

Fue apenas el día de ayer cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión del cargo que ocupara Santiago Nieto Castillo desde el 1 de diciembre de 2018 a quien ha sido tres veces diputado federal.

En entrevista para Milenio Televisión, el ex perredista dio a conocer que buscará actualizar la relación que hay entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República (FGR).

"Lo que tenemos que hacer pronto es tratar de actualizar el acuerdo que hay en la UIF y la vieja Procuraduría de la República, lo que es ahora la fiscalía, en materia de entendimiento, porque ya es una cosa vieja, entonces hay que ponerla al día", sostuvo.

En este marco, Pablo Gómez instó a que no se tenga la idea de que la UIF es la "gran cosa en materia de persecución de la corrupción", asegurando que existen otras instituciones que tienen dichas responsabilidades, aunque precisó que las tareas de estas en un momento se juntan con las de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El ex senador morenista reconoció el trabajo que, hasta ahora, ha hecho la UIF durante el gobierno del presidente López Obrador, enfatizando que su actuación activa ha sido consecuencia del combate contra la corrupción del proyecto de la Cuarta Transformación.

Por su parte, Gómez Álvarez dio a conocer que este martes sostuvo una llamada telefónica con Nieto Castillo a fin de comenzar con el procedimiento de entrega-recepción de la UIF, revelando que en dicho diálogo el ex funcionario le informó que aún no ha concluido algunas acciones que tiene pendientes, razón por la que no pueden hacerse de conocimiento público todavía.

"Hay una serie de cosas que no se conocen públicamente que están en curso, no se puede hablar todavía de ellas porque es una cosa que no está concluida de ninguna manera, este tipo de cosas se conocen cuando la unidad presenta denuncias", precisó el ex legislador.