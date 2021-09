UIF no investiga a instituciones académicas, responde Santiago Nieto a Morena

México.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, enfatizó que la dependencia federal que encabeza se creó para prevenir y combatir el lavado de dinero y no para indagar a universidades públicas o a sus integrantes.

Lo anterior después de que el senador morenista Armando Guadiana propusiera que el organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investigara a diversas instituciones académicas de nivel superior de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta de Twitter, Nieto Castillo se deslindó de la petición de la bancada de Morena en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, pues dejó en claro que realizar pesquisas en universidades no es la función de la dependencia.

Aclara Santiago Nieto que investigar a instituciones académicas no es una función de la UIF/Fuente: Twitter @SNietoCastillo

"La UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos", escribió el funcionario.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el legislador Armando Guadiana Tijerina instó a la UIF, así como a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las Auditorías de los estados a que lleven a cabo una revisión de los recursos presupuestados para las universidades públicas, pues consideró que "se despilfarra mucho dinero".

La petición del morenista se da en el marco de la denuncia que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 científicos y académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

“La fiscalía tiene que actuar en contra de un senador, de un diputado, del Presidente de la República y más de gente que va a utilizar el dinero como turismo científico", demandó el senador de Morena.