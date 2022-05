USA invita a España a la Cumbre de las Américas e ignora a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Estados Unidos.- A poco más de dos semanas de tenga lugar la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, la controversia en torno al evento diplomático aumenta. Ahora debido a que, dejando de lado la petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno del presidente Joe Biden ha invitado a España.

En días pasados, el presidente López Obrador hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos para que invite a la Cumbre a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, conocidos por sus regímenes autócratas.

A la petición de la administración federal mexicana se han sumado las de Bolivia, Honduras, Argentina y Chile, quienes han reclamado que sea una "cumbre para todos". En el caso de México y Bolivia, estos han amenazado con no estar presentes en el evento si no se externa la invitación a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega.

En medio de las reclamaciones de los países latinoamericanos y de la controversia que ha generado la solicitud de incluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua, la administración Biden ha invitado al gobierno de Pedro Sánchez al evento.

De acuerdo con fuentes diplomáticas, la invitación a España para que esté presente en la Cumbre de las Américas de este 2022, que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio, la cursó el secretario de Estado, Antony Blinken, a su homólogo español, José Manuel Albares, quien será el encargado de representar al país europeo en el evento.

Este hecho resulta aun mayor controversial debido a que el mismo sitio de la Cumbre de las Américas, se señala que esta es una reunión considerada para ”los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio”, donde se discuten “aspectos políticos compartidos” del continente americano, al tiempo que se manifiestan compromisos mediante “acciones concertadas a nivel nacional y regional con el fin de hacer frente a desafíos presentes y futuros que enfrentan los países de las Américas”.

No obstante, también se contempla que a la cita asistan otros países en calidad de observadores, y es en este estatus que fue invitado España, de acuerdo a las fuentes diplomáticas.

Confía AMLO en que USA invite a Cuba, Venezuela y Nicaragua a la Cumbre

A días después de haber externado su petición a Estados Unidos para incluir en la Cumbre a Cuba, Venezuela y Nicaragua, este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró confiado en que su solicitud sea aceptada.

"No, pero no ha habido ningún problema y cuando digo no, no tengo completa la información porque a lo mejor si ya Relaciones Exteriores recibió la invitación o en la oficina y como he estado fuera pues no he podido revisar la correspondencia, pero ese no es el tema, lo que estamos buscando es que sea la Cumbre del diálogo y de la hermandad. Que Los Ángeles se conviertan en la sede mundial del diálogo y la fraternidad", refirió el mandatario federal al ser cuestionado sobre si el gobierno estadounidense había enviado las respectivas invitaciones.