Un 2022 con importantes retos en agro, pesca e inflación en México

Añadió que el problema es que si la economía no crece, si no hay una definición de la política económica más clara, que los empresarios tengan más claro cuál es el panorama, si se habla de iniciativas o de medidas gubernamentales que pueden afectar los ámbitos de inversión, ese capital se va y eso perjudica en el tipo de cambio, en el empleo, en el crecimiento.

Otro de los retos de la autoridad para este año en materia económica, indicó que tiene que ver con la inversión tanto pública como privada. Para Debate , el especialista especificó que si no se recupera la inversión, no puede haber mayor incremento en el PIB o en el peor de los casos, si la inversión no crece o en su caso se estanca, pudiera disminuir PIB y con ello, por consiguiente, el empleo y el consumo.

Otros de los retos importantes en materia de pesca, de acuerdo con José Luis Carrillo Galaz, es la certificación de las plantas de procesamiento. El líder pesquero señaló que el 2021 fue una de las peores temporadas en lo que refiere en la captura de langosta en Baja California, sin embargo, enfatizó que esto no fue debido a la baja producción, sino a la certificación que se perdió desde el punto de vista sanitario, ya que, indicó, tanto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), no dieron seguimiento a los acuerdos que se toman a nivel internacional en materia sanitaria. Por lo tanto, explicó que el principal mercado para venta de producto, que es China, cerró sus puertas a varias plantas de procesamiento, quedando los productores mexicanos sin mercado y produciendo únicamente el 50-60 por ciento de su capacidad.

“Son varios puntos álgidos que tenemos que tratar y que trabajar de manera internacional, darle continuidad para que no se repita el embargo camaronero que sufrimos el año pasado, que nos dio un impacto en la economía de los pescadores, también por no cumplir ciertas medidas de regulación para la protección de la tortuga marina”, añadió.

