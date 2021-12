"¿Un año para el olvido?" Entrega Brozo los gansos de oro con AMLO como protagonista

México.- Brozo entregó los "gansos de oro" de 2021 teniendo al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como protagonista de la "gala", recordando todas aquellas acciones que no se hicieron durante el año en curso.

El personaje de Víctor Trujillo criticó que a "muchos" les gustaría creer que el 2021 fue un "año para el olvido", ello debido a que durante el tercer año del gobierno de la Cuarta Transformación, de nueva cuenta, no se cumplieron las promesas que hiciera López Obrador en campaña.

En la sección Tenebrozo en el portal Latinus subida este viernes 17 de diciembre, Brozo hizo una lista de las cosas que no sucedieron durante el año presente, todas ellas relacionadas al gobierno federal encabezado por el ex jefe de Gobierno del antiguo Distrito Federal (hoy Ciudad de México).

"No se acabó con la corrupción, no se instauró un autentico Estado de Derecho, no se puso primero a los pobres, no bajaron las gasolinas, ¿2021, un año para el olvido?", refirió el personaje interpretado por Trujillo.

Asimismo, Brozo recordó que en las pasadas elecciones del 6 de junio, en algunas entidades hubo interferencia directa de los grupos del crimen organizado, lo cual fue denunciado por diferentes actores políticos.

Aunado a ello, enfatizó que México no logró tener un sistema de salud como en Suecia. De igual forma, reprochó que no se disminuyera la deuda y que no se atrajeran más inversiones, en tanto que las inyecciones de capital que el país tiene "no están seguras".

"No hubo apoyo a la cultura, ni al deporte ni a la ciencia. No se vendió el avión presidencial. No se impulsó el desarrollo de fuentes de energías renovables. No se solucionó la saturación del aeropuerto capitalino, no supimos qué fue de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, ¿2021, un año para el olvido?", puso en entredicho.

Por su parte, Brozo señaló que, durante el año en curso, no se logró asegurar el libre transito de migrantes, así como tampoco se acabó el robo de combustibles, ni disminuyó el número de pobres.

"No mis niños, no, el 2021 no fue un año para el olvido, porque si nosotros lo olvidamos estamos condenados a volver a sufrirlo", sentenció.