"Un asesinato cada 17 minutos. Los éxitos de la 4T", reprocha López-Dóriga

México.- El periodista Joaquín López-Dóriga estalló contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la administración federal destacara que los homicidios dolosos han ido disminuyendo de manera gradual durante los últimos tres años.

"En tres años de gobierno, las cifras de homicidios dolosos han disminuido gradualmente: 34,690 casos en 2019; 34,554 en 2020; 33,410 en 2021", refirió mediante redes sociales la cuenta oficial del Gobierno de México.

Haciendo uso de su cuenta oficial de Twitter, López-Dóriga se mofó del gobierno de la Cuarta Transformación, refiriendo que este celebra la reducción de menos del 5% de asesinatos durante el último año de gobierno del presidente López Obrador.

En este sentido, reprochó que, siguiendo esos mismos datos, en la república mexicana se presente un asesinato cada 17 minutos, sumando, a la mitad del sexenio lópezobradorista 109 mil 614 homicidios dolosos.

Joaquín López-Dóriga se mofa de los resultados del gobierno de AMLO en materia de seguridad/Fuente: Twitter @lopezdoriga

"Celebran reducir los homicidios dolosos en el tercer año de @lopezobrador_ menos de un cinco por ciento. Un asesinato cada 17 minutos. Así los éxitos de la 4T. ¿Qué opinan? En lo que va de su gobierno van 109 mil 614 homicidios dolosos. ¡Qué éxitazo!", sostuvo el periodista de Grupo Fórmula.

¿Abrazos y no balazos?

No han sido pocas las veces que diversos medios de comunicación, intelectuales, expertos en seguridad y la sociedad en general ponen en duda la efectividad de la estrategia del gobierno mexicano para hacerle frente a la creciente inseguridad que se vive en territorio nacional.

Uno de los aspectos que más se le ha reprochado al presidente Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con su dicho "abrazos y no balazos", política de seguridad que ha mantenido en los últimos 3 años y no ha logrado evitar las más de 100 mil privaciones ilegales de la vida que se han suscitado a lo largo y ancho de la nación.

No obstante, el mandatario federal ha repetido en varias ocasiones que no tiene planeado cambiar de estrategia en materia de seguridad, remarcando que siempre apostará por no combatir a la violencia con más violencia, aunque se le ha cuestionado si los delincuentes entienden a qué se refiere con ello.