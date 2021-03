Un "botín" de partidos políticos, las candidaturas de coaliciones, acusa Gerardo Islas

Sinaloa.- Un llamado a los gobernadores a conducirse con legalidad y equidad durante el proceso electoral en sus estados, convocó el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Por México, Gerardo Islas Maldonado, al desdeñar a las coaliciones de partidos políticos, que calificó como un “tamal mal amarrado” compuesto de atropellos a los militantes y que los 300 distritos electorales se convirtieron en un botín de las cúpulas partidistas, que se sienten dueños de los destinos de la militancia.

En su visita a Sinaloa al registro oficial de Rosa Elena Millán a la candidatura del gobierno de Sinaloa, Gerardo Islas destacó la posición asumida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo, está alejado del proceso electoral y muestra de ello, manifestó que no ha visto a ningún dirigente de un instituto político, que era anteriormente, era comandado por quien se decía el “primer priista” o “primer panista de la nación”.

Aclaró que Fuerza por México es una fuerza política que no llegó para polarizar en temas ni para confrontaciones estériles y tampoco para crear fake news, pero serán vigilantes de las demandas ciudadanas en caso de que funcionarios de cualquier nivel de gobierno quieran entrometerse en la vida democrática.

“Hacemos un llamado a los gobernadores que se conduzcan con equidad para lograr una fiesta democrática este 6 de junio, que estará marcada por la pandemia, y el reto no será quien gane las elecciones, sino la participación ciudadana y que tengan la tranquilidad de que van a bajar el nivel de contagios y va aumentar las personas con vacuna”, expresó Gerardo Islas.

Respecto a las coaliciones nacionales y estatales, consideró que las decisiones no se tomaron con base a los perfiles de militantes, que trabajaron desde hace mucho tiempo en sus municipios, y solamente “repartieron a 300 distritos a consideración de ellos, en donde nunca pensaron en las personas y donde estamos hasta la madre las mexicanas y los mexicanos, que en este país se sigan tomando decisiones desde el seno de un escritorio y que las cúpulas partidistas sienten que son dueños de los destinos de quienes tienen aspiraciones reales, trabajo de gestión en el campo y que aspiran legítimamente a ganar un puesto de elección popular”, enfatizó Islas Maldonado.

En particular, destacó que aplaude las decisiones de esos partidos políticos tradiciones, que “gracias esas malas decisiones hemos podido lograr en el menor de los tiempos, hacer una fuerza política real en casa sección, en cada comité distrital, municipal, estatal y nacional”.

Aseguró que Fuerza por México parece un partido político con más tiempo de creación en México, debido a la solidez y lo consolidado que se encuentra en los estados

Rechaza candidaturas de aspirantes “chapulines”

Dijo que la candidatura de Rosa Elena Millán es coherente y congruente y ahora solamente falta la selección de los perfiles basado en honestidad y compromiso con el estado, que no se construye haciendo amistades de compadrazgos o de sociedades.

En Fuerza por México no existen aspirantes “chapulines”, porque argumentó que “somos una fuerza política centro-progresista, en donde no somos ni de izquierda y derecha, y solo se tienen candidatos que no fueron tomados en cuenta por sus dirigentes, derivado de las decisiones de complicidades políticas y son bienvenidos, sin etiqueta aquellos que no han sido considerados y que tienen un proyecto de nación a ganar los espacios”.

“No somos la copia y pega de otro partido político, por lo que se decidió hacer una consulta al Instituto Nacional Electoral para llevar hasta 300 mujeres en el Congreso de la Unión, se abrió la convocatoria, sin coartar de los derechos políticos a los hombres, y ya se cubrió más de 75% de candidaturas que quieren participar, dijo el dirigente nacional.

En cuanto al tema de salud, la campaña de vacunación contra el Covid-19 no debe de ser electorera, porque la salud no tiene banderas ni ideologías y muchos menos caer coartar el voto a través de una vacuna en quienes tienen la administración de la salud, en el cual el equipo jurídico de este instituto político, mencionó que va a estar pendiente de la actuación de los gobiernos federal, estatal y municipales en la aplicación del voto.