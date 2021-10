¿Un estate quieto a Bartlett? Ricardo Monreal pide a funcionarios de CFE no opinar por reforma eléctrica de AMLO

México.- El senador por Morena, Ricardo Monreal Ávila, lanzó un contundente mensaje a los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ante la reciente polémica de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Ricardo Monreal indicó en su cuenta de Twitter, que tanto los funcionarios públicos de la CFE, como de otras dependencias del Gobierno Federal, deben mantener una postura de recato ante la reforma de AMLO, esto luego de algunas declaraciones que hizo el director de la paraestatal Manuel Bartlett.

El senador por Morena aseguró que el tratamiento de la reforma correspondía al Poder Legislativo, por lo que pidió dejar hacer su trabajo a ambas cámaras para la evaluación de la reforma constitucional.

“Las personas servidoras públicas de la CFE y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia”, escribió en Twitter el senador.

Ricardo Monreal/Twitter

¿Va para Bartlett?

La publicación de Ricardo Monreal viene luego de que Manuel Bartlett, director de CFE, opinara sobre la reforma eléctrica y las modificaciones que esta traerá a la industria eléctrica, asegurando que la aprobación de la iniciativa es lo mejor para México.

Manuel Bartlett advirtió a las empresas privadas que de aprobarse la reforma, no habrá indemnizaciones debido a que se cancelarán todos los contratos con el sector.

“Invitamos (a las empresas) a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el Gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México. Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no", sentenció Bartlett.