Un exceso y un golpe a la democracia: AMLO por retiro de candidatura de Félix Salgado

México.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no deja de opinar sobre temas electorales, y tras el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, señaló que se trataba de un exceso y de un duro golpe a la democracia de México.

Pues durante la tarde de este 27 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución mediante la cual se establece que Félix Salgado Macedonio no podrá participar en las elecciones del 2021 y por lo tanto Morena deberá buscar otro candidato.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los guerrerenses mantenerse calmados y sin desanimarse, pues en la lucha por conseguir la democracia, se debe evitar el acoso y la provocación.

"Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del tribunal electoral, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana", afirmó AMLO desde Palacio Nacional sobre el caso de Félix Salgado Macedonio.

Pues, después de varias semanas bajo un proceso judicial, las autoridades electorales de México decidieron retirar la candidatura a Salgado Macedonio, quien competiría por la gubernatura de Guerrero como militante de Morena, partido político fundado por el presidente del país.

"No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña de un caso de 14 mil pesos que corresponde al candidato de Michoacán y de 19 mil pesos que se le atribuyen no comprobó efectivamente el candidato de guerrero, se le cancele su registro para participar", declaró el presidente mexicano a modo de reproche contra las autoridades electorales, con las cuales ya ha tenido múltiples diferencias.

En ese sentido, insistió en que las autoridades electorales también debieron escuchar al pueblo, pues se trata de un candidato a un puesto público de relevancia estatal y nacional.

Eso no tiene ninguna justificación, repito se me hace excesivo, además, antidemocrático por que la democracia es respetar la voluntad del pueblo.

Previo a terminar de aportar su opinión sobre el tema, hizo un llamado al pueblo de Guerrero, donde les pedía que se respetara la sentencia, pese a que se tratara de una arbitraria decisión del TEPJF.

Finalmente indicó que el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio es una provocación y que si se encuentran en la lucha por establecer una democracia, no deben caer en provocaciones.

No engancharse, no caer en la provocacion, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante.