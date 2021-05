Un gobierno comprometido con los médicos, promete Mario Zamora

Sinaloa.- El estado de Sinaloa le apostará a la salud y a fortalecer la infraestructura médica, para centrar la atención en el primer nivel y prevenir enfermedades como la diabetes e hipertensión, que se complican con padecimientos como el Covid-19, prometió el candidato a gobernador del estado, Mario Zamora Gastélum, durante una reunión con miembros de la comunidad médica de Culiacán.

Zamora Gastélum habló de la importancia de digitalizar los servicios de salud, para lo que se tendrá un sistema electrónico que enlace a todas las clínicas y hospitales, para atender a los pacientes de manera más eficiente.

Aseguró que su principal interés es ver por la salud de los sinaloenses. “Estoy convencido desde antes de la pandemia. Un país que no tiene salud, un estado que no tiene salud no puede aspirar a dar el paso grande”, reconoció Mario Zamora.

El abanderado por el PRI, PRD y PAN, lamentó que el gobierno federal, entre muchos otros programas, haya cancelado el Seguro Popular para dar paso al Insabi, que pretendía ser un proyecto para la universalidad de los servicios médicos, que al final no tuvo ni el presupuesto que ya se destinaba para salud pública.

El Dr. Sergio Irízar Santana, señaló que la comunidad médica tiene el interés activo de aportarle a Mario Zamora la información y los proyectos que pueden darle a su gobierno el rumbo, hacia dónde deben dirigirse los esfuerzos del estado para fortalecer y atender las necesidades prioritarias en los servicios de salud.

“Necesitamos tener a una persona que nos represente, y que no sea solamente alguien que siga directrices federales”, mencionó el trabajador de la salud.

Añadió que tiene la confianza en que Mario Zamora, como gobernador será el principal promotor de las reformas que permitan una mejor atención en la prevención de enfermedades, que con la pandemia dejaron al descubierto los padecimientos que tiene la población.

Posterior a la reunión con la comunidad de médicos, el próximo gobernador de Sinaloa sostuvo una reunión con 400 ciudadanos del sur de Culiacán, quienes reafirmaron su apoyo al proyecto de estado que representa Mario Zamora Gastélum.