Un hombre de acuerdos y consensos, así se define el candidato el Borrego Gándara

Sonora.- Ernesto “Borrego” Gándara Camou admite que, como todo ser humano, es un hombre con defectos y debilidades, sin embargo, afirma que una de sus fortalezas es la búsqueda siempre de acuerdos y consensos.

El exalcalde de Hermosillo y hoy candidato de la coalición Va por Sonora a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara, sostuvo que entre sus fortalezas está el ser un hombre de familia que, además, le gusta la vida ciudadana.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No obstante, entre sus debilidades el Borrego Gándara hizo referencia al gusto por la comida. “Soy muy tragón, a veces me desfaso y se me va un poquito el tema del peso”.

Leer más: Rusia no revelará que vacuna usará Vladímir Putin

El abanderado de la coalición PRI, PAN y PRD aseguró en entrevista para Debate que nunca ha buscado la perfección, pero trata, en la medida de lo posible, de mejorar sus errores.

“Qué te puedo decir, el tiempo, la experiencia te dicen que puedes hacer mejor las cosas, quizás en otros tiempos me faltó más capacidad para comunicarme, ahora lo trato de hacer un poco más”, añadió en referencia a sus debilidades en la política.

Competida carrera por la gubernatura

Gándara Camou se encuentra en la carrera por la gubernatura frente a contendientes como Alfonso Durazo Montaño, abanderado por Morena, PT y el Partido Verde, además del empresario Ricardo Bours Castelo, el nominado por Movimiento Ciudadano.

Encampañado desde el 5 de marzo, Ernesto Gándara ha logrado recuperar terreno frente a Alfonso Durazo, de acuerdo con la encuesta publicada el 15 de marzo por Massive Caller, en la que el exalcalde de Hermosillo aparece con 33.7 por ciento de las preferencias y a cinco puntos y medio de distancia del candidato morenista, quien tiene el 39.2 por ciento, según el estudio de opinión.

Leer más: Por qué los hombres padecen cuadros más graves de Covid-19

El Borrego Gándara, quien además de alcalde de la capital ha sido senador de la República, aseguró en entrevista para Debate contar con la experiencia suficiente, con las ganas y la disposición necesarias para gobernar el estado, por lo que llamó a los ciudadanos a contrastar propuestas y trayectorias.