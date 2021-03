Un hombre de familia y fanático de la cocina, así se describe Ricardo Bours

Sonora.- Ricardo Bours Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Sonora, es experto en finanzas públicas, empresario y ahora político. Sin embargo, uno de sus grandes pasatiempos es la cocina y compartir con su familia.

En entrevista para Debate, el empresario dijo que su principal pasatiempo es disfrutar e incluso relajarse en la cocina.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Cocinar, me gusta mucho la cocina, me divierto en la cocina. Yo me entretengo cuando llego aquí a la casa en las noches, aunque sea para hacerme un sándwich, prepararlo en la casa, tranquilo, a gusto”, señaló.

Para el candidato, una de sus principales fortalezas y triunfos es su familia, pues se considera una persona de familia.

Leer más: Juncal Solano anuncia candidatura al Congreso por Morena

“Aquí las fiestas son de cuatro. Acabo de perder a mi padre, pero sí nos enseñó, nos inculcó siempre la convivencia familiar”, compartió. De ahí que su mayor miedo sea la división o la fractura familiar, por lo que siempre busca brindarle lo mejor a los suyos, dijo.

Como buen empresario, Bours reconoció que conoce el sabor del fracaso, pues ha sido en sus negocios donde no siempre las cosas han salido bien.

Leer más: UIF y SAT acabar lavado de dinero campañas empresas fantasma

“¡Ah, caray! Hemos tenido negocios en los que no nos ha ido muy bien, en los que hemos fracasado, uno piensa somos un grupo empresarial fuerte y uno piensa en éxitos, pero hemos fracasado en negocios, sin lugar a dudas, pero con una previsión para salir adelante, disciplina para lograrlo”, compartió.