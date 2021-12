Un mexicano podría ser presidente de Estados Unidos en 20 años: Jalife

"Porque hoy los centennials de Estados Unidos, la mayoría son mexicanos y están creciendo de forma exponencial, mientras que los blancos de Estados Unidos pues están desempleados, están volcados en el fentanilo y no se casan, y está disminuyendo de forma acelerada su concentración, ellos son alrededor del 60%", expuso el politólogo.

A este respecto, Jalife destacó que en la actualidad la generación de 'centennials' en USA en su mayoría está conformada por mexicanos, y esta población crece con rapidez, mientras los blancos disminuyen al decidir no casarse, víctimas del desempleo o las adicciones.

"Los mexicanos no están bien representados hoy en Estados Unidos, así que pronto veremos a alguien de Jalisco de vicepresidente y quizás en 20 años a un mexicano presidente de Estados Unidos , de acuerdo a las tendencias demográficas que estamos viendo", apuntó.

Atendiendo a los datos de la tendencias demográficas, el académico aseguró que no sería extraño ver en un futuro cercano a un jalisciense de vicepresidente e incluso que un mexicano se convierta en presidente de Estados Unidos en los próximos 20 años.

Jalife aseguró que en la actualidad el número de mexicanos en USA ya ha superado al de afroestadounidenses, cuya población sí goza de representación política, y como ejemplo de ello señaló a la vicepresidenta Kamala Harris, mano derecha del presidente Joe Biden. Sin embargo, no sucede así con los mexicanos.

"Estos datos nos están adelantando las tendencias de lo que va a ser Estados Unidos y México, nos guste o no. Entonces ¿por qué yo estoy en contra de que se nos llame 'hispanics'? Que nos llamen mexicanos, porque del total de 'hispanics' 65% son los mexicanos, ¿y por qué la minoría le va a dar su apellido a la mayoría que son los mexicanos?", cuestionó.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.